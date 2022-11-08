家長與零工分心駕駛最嚴重 比其他群體高65%、50%

研究發現，家長比其他群體更容易分心駕駛，常邊開車邊打電話、發短信。（取自IIHS報告）

許多民眾承認在開車時會看手機 、回短信，但近日一項報告顯示，家長和臨時或兼差的零工(gig worker)分心駕駛的情況最嚴重，邊開車邊用手機的機率分別比其他群體高65%和50%，他們主要用手機來發短信、打電話、聯絡客戶、查天氣預報等。

「高速公路安全保險 機構」(Insurance Institute for Highway Safety，簡稱IIHS)近日調查了全美2000名有駕照 者的駕駛習慣，發現一半受訪者在過去一個月內，幾乎每次開車都會一邊駕駛一邊用手機，包括發短信、打電話、導航、播放音樂等；雖然多數民眾表示開車時完成的是無需用手的任務，但報告指出，就算是不用雙手點擊手機，這類行為仍會導致分心，增加駕駛風險。

數據顯示，八成民眾調整導航(GPS)都不用雙手，會用語音，七成民眾表示幾乎每次開車都會一邊駕駛一邊發短信、讀消息，8%人邊開車邊玩遊戲，10%人會看視頻，另有10%會在駕駛時登錄社交平台發狀態。

該報告也發現，家中有未滿18歲孩子的家長以及打零工的民眾，是分心駕駛最嚴重的兩大群體，研究人員表示，打零工者邊開車邊看手機的主要原因是他們每天花在路上的時間較長，因此會在開車時用手機娛樂放鬆，或者需要和客戶、老闆聯絡；家長比其他受訪群體邊開車邊用手機的比率高65%，他們常在路上打視頻電話、查天氣預報、發短信，甚至處理工作，因育兒和工作壓力較大。

全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration)的數據顯示，2020年全國有逾3000人因分心駕駛而喪命，在道路死傷中占8%。

一切會分散駕駛員注意力的行為都構成分心駕駛，包括吃東西、轉換電台、化妝等，而最常見的為看手機。