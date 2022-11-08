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荷蘭亞洲象母女抵華府國家動物園 12月與公眾見面

記者張筠／華盛頓報導
亞洲象李妮(左)和尼特龍(右)6日晚抵達華府國家動物園。（國家動物園提供）
亞洲象李妮(左)和尼特龍(右)6日晚抵達華府國家動物園。（國家動物園提供）

華府國家動物園(National Zoo)近日迎來一對亞洲象(Asian elephant)母女，19歲的「尼特龍」(Trong Nhi)和九歲的「林妮」(Nhi Linh)6日夜晚抵達華府，成為動物園內最年輕的兩隻大象，園方表示，這對母女大象將與雄性大象配對，因此未來動物園有望誕生約20年以來的首隻大象寶寶。

動物管理員表示，目前這對大象母女正在隔離，預計將在12月與公眾見面，未來希望牠們能與41歲的雄性大象「斯派克」(Spike)交配，若雌性大象能成功受孕，不久將迎來大象寶寶；「斯派克」重1萬7500磅，2018年從佛羅里達州來到華府。

這兩隻母女大象生於荷蘭，是從Rotterdam動物園來到華府的禮物，此事由非營利組織動物園和水族館協會(Association of Zoos and Aquariums)的繁育計畫推動，旨在確保北美的大象能健康、穩固繁衍，控制合理數量。

這對大象母女從荷蘭Rotterdam被送至比利時Liege，而後搭飛機跨越3703哩抵達紐約甘迺迪機場，再乘卡車238哩到達華府，動物管理員表示這可謂萬里長征，且運送大象比想像中更難。

目前華府國家動物園中的大象都較年長，Kamala、Swarna、Bozie都為47歲，Maharani為32歲，圈養的大象一般壽命不會超過45歲，2020年國家動物園的兩隻大象Shanthi和Ambika去世，Ambika一共活了72歲，是北美第三長壽的大象，牠在華府國家動物園生活了近60年。

亞洲象的原生地分佈在13個國家，目前被列為瀕危(endangered)物種，全球有3萬至5萬隻，數量不足20世紀初的一半，牠們面臨的主要威脅是棲息地喪失，目前野生亞洲象的活動範圍僅為歷史上的15%。

亞洲象母女李妮(左)和尼特龍(右)。（Rotterdam動物園提供）
亞洲象母女李妮(左)和尼特龍(右)。（Rotterdam動物園提供）

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