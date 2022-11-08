期中選舉登場 大華府投票注意事項報你知

大華府各地選舉8日登場，郵寄選票選民可到投票站或使用選票投遞箱。（記者張筠 / 攝影）

期中選舉今(8日)登場，大華府 各地多數選民已提早投票 (early voting)，今年馬州 和華府除了改選政府官員，選票中還有多項議題需由選民決定，包括商家小費薪資、大麻相關的規定等。

華府

選舉日當天華府全市的90個投票站從上午7時開放至晚上8時，選擇郵寄選票者也可直接投放至郵寄選票投遞箱(ballot drop box)，郵寄選票的郵戳只要為11月8日及以前，且在11月15日前寄到選舉委員會即為有效選票。

華府選民今年須投票選出下任市長、國會眾議員以及13名華府市議員，並投票決定「82倡議」(Initiative 82)，調整商家給雇員的小費薪資(tipped wage)；現任民主黨籍華府市長包瑟(Muriel Bowser)爭取第三屆連任，對手為共和黨人霍爾(Stacia R. Hall)、自由派索彬(Dennis Sobin)、獨立黨人葛蘭特(Rodney Red Grant)。

馬州

馬州迎來近40年內最關鍵的選舉，其中民主黨州長候選人摩爾(Wes Moore)和共和黨候選人考克斯(Dan Cox)的競爭備受矚目，各地投票站上午7時開放至晚上8時。

除了改選重要官員，馬州選民今年也將針對五個憲法修正案(constitutional amendment)進行公投，包括上訴法院改名、調整民事訴訟案的陪審團費用、成人使用和擁有大麻的規定等，馬州蒙郡(Montgomery County)也有當地的議題需由選民表決。馬州選民可在選舉日當天到投票站現場登記(register)，須提供有效身分證件。

維州

維州2021年已改選州長、副州長和州議員，今年則以部分郡市改選政府官員為主，全州投票站上午6時開放至晚上7時，郵寄選票的郵戳須為11月8日及以前，並在11月14日中午12時前寄到地方選舉委員會。