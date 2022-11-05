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社區道路違規插競選標誌 維州開罰100元

記者張筠／維州報導

期中選舉臨近，許多民眾會在社區道路上為支持的候選人插競選廣告或造勢拉票，維州政府特別對此行為訂定了法律，若這些競選標誌或牌子安插不妥將面臨罰款。

根據維州交通廳(VDOT)的規定，州府所屬的高速公路和普通道路不禁止使用競選標誌，但若遮擋相關路標、電子面板，或在石頭、樹木、歷史標誌等上面設置競選標誌、黏貼廣告，將罰款100元，且每項違規行為將分別開罰。

維州各郡市所屬的道路基本都允許使用競選標誌，但各地政府有不同規定；阿靈頓郡(Arlington County)對競選標誌的擺放位置、尺寸、數量、安置時間、內容都詳細定規，在道路隔離帶上，競選標誌的尺寸不得超過4.5平方呎，高度不得超過4呎，且每名候選人或同一議題的標誌不得超過兩個，否則會被郡府清除。

阿靈頓郡政府也規定，選舉日前的31天才可豎立競選標誌，選舉日過後五天內必須清除；郡府也要求每個牌面都要註明設置人/組織的聯絡電話，否則將予以清除。

阿靈頓郡主要通過民眾投訴的方式來查抓違規的競選標誌，搭配不定期的監督巡邏，今年截至目前，阿靈頓郡府已拆除397面違規標誌，包括政治和非政治相關的內容。

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