2025年「世界驕傲遊行」 華府獲選主辦

華府被選為2025年「世界驕傲遊行」的舉辦城市。（取自包瑟推特）

華府 近日被選為2025年「世界驕傲遊行 」(WorldPride 2025)的主辦城市，屆時也將是華府本地慶祝LGBTQ +多元性的第50周年，市長包瑟(Muriel Bowser)表示，這是向國際舞台展現華府多元文化與人口的最佳方式。

主辦國際驕傲活動的組織「InterPride」近日宣布華府的「首都驕傲協會」(Capitol Pride Alliance)獲得2025年舉辦「世界驕傲遊行」的資格，「首都驕傲協會」表示華府作為美國首都，也是全美LGBTQ+人口比率最高的城市，作為文化大熔爐，在美國乃至全球都起到表率作用，而人口多元性也讓華府得以在各領域提供新穎的視角，通過遊行、文化節活動向國際展現各群體的特色。

包瑟也通過推文慶祝華府獲得了向國際舞台展示自我的機會，「性別驕傲(Pride)是華府珍重的價值之一，更令人欣喜的是，2025年也將是華府慶祝LGBTQ+的50周年」，舉行國際活動將是最好的紀念。

不過華府並非「世界驕傲遊行」的首選地點，2021年「InterPride」組織選擇台灣為2025年的活動主辦地，但今年8月因對活動名稱的協商無法達成共識，台灣撤銷申請。

據稱，台灣曾要求將活動名稱由「世界驕傲台灣遊行」(WorldPride Taiwan)改為「世界驕傲高雄遊行」(WorldPride Kaohsiung)，「InterPride」官員在妥協後提出「世界驕傲台灣高雄遊行」(WorldPride Kaohsiung, Taiwan)的方案，最終仍未達成共識。

第一屆「世界驕傲遊行」在1972年舉行，從1975年開始成為年度活動，旨在加強國際公眾對性少數群體的意識，也提升該群體在社會上的可見度。