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美國陸軍博物館 介紹2華裔女飛行員故事

記者王福權／維州報導
李月英是第一位二戰美國華裔女飛行員。（美國陸軍國家博物館）
李月英是第一位二戰美國華裔女飛行員。（美國陸軍國家博物館）

美國陸軍國家博物館距華府約40分鐘車程，該國家級軍事博物館展示介紹美國史上最古老的軍事傳統，讓民眾了解陸軍在國家發展中的功能與影響，博物館內也講述兩位鮮為人知華裔女飛行員李月英和朱美嬌的故事。

1942年美國空軍缺少男飛行員，美國陸軍航空總司令決定招募女性，逾2萬5000名女性申請，只有1830人被錄取受訓，其中1074人完成培訓。兩年中，她們主要工作是愛基地間運送飛機，負責測試新機，培訓男飛行員，將受損飛機飛回基地維修，在惡劣天氣下航行、夜間在沒有照明的跑道上降落，38名女性在服役期間犧牲，其中也包括李月英。

李月英(Hazel Ying Lee)是第一位替美國軍隊飛行的華裔女性，也是二戰期間少數為美軍運送戰鬥機的女飛行員之一，她從不侷限於自己的族裔或性別，在追夢過程中勇於打破歷史的藩籬。

1933年她回到中國希望加入中國空軍，但當時中國不收女飛行員，1937年抗日戰爭爆發，她再度要求加入但未過。1938年她返美擔任國民政府駐美採購員。1943年她加入美國女子飛行隊，開創華裔女飛行員的歷史，後表現出色，美國空軍授她中尉軍銜；李月英在二戰執行任務期間殉職，年僅32歲。

朱美嬌是美軍第二位華裔女飛行員。（美國陸軍國家博物館）
朱美嬌是美軍第二位華裔女飛行員。（美國陸軍國家博物館）

1944年，朱美嬌成為第二名華裔女飛行員，她曾因膚色遭歧視，但她深信有決心和意志力就可克服困難。二戰完成飛行使命退役後成為科研專家；她回到柏克萊獲得物理學學士，後在國家實驗室研究武器系統，因對國家有功，2009年9月接受國會和前總統歐巴馬頒發的國會金章獎。朱美嬌2013年以90高齡過世。

美國陸軍博物館位於維州貝爾沃堡(Fort Belvoir)軍事基地，通過數位互動科技向民眾介紹士兵生活及美國歷史，11個畫廊描繪陸軍部隊在美國歷史上的重要角色，還有4D電影，讓民眾親身體會士兵經歷。

博物館免費參觀，須上網預定門票(https://bit.ly/3FKo9Gh)，近期有「霍普演出50年紀念特展」。地址：1775 Liberty Drive, Fort Belvoir, VA 22060。

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