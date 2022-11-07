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Obamacare 醫療保險 一年一度的開放參加期捷保保險公司為您解答疑難

本報華府訊
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在美國，如果你需要自己購買包含必要醫療保障的醫療保險/奧巴馬醫保，通常要在特定的時間/開放註冊期間登記購買，錯過了就又要等下一年。今年政府特例重開，有機會重新選擇，大家不要錯過機會哦！

如果您計畫申請2023年度的美國本土居民長期醫療保險即Obama care醫療保險，可以在醫療保險市場的開放申請期（Open Enrollment Period）申請。多數州的開放申請期是2022年11月1日~ 2023年1月15日。保險計畫最早從2023年1月1日起開始生效。如果在2022年12月15日之後申請，那麼保險計畫通常自2023年2月1日起生效。

凡具有在美國合法居住身份的人都符合奧巴馬醫療保險申請。奧巴馬健保接受有慢性病史者投保，有任何重大疾病或準備手術、妊娠等等的人，保險公司都能接受。奧巴馬健保允許26歲以下子女留在父母的醫保計畫裡，無論收入高低都可以申請，如果在聯邦貧困線的100%～400% 之間的個人或家庭可以申請政府醫療保險保費補貼（相當於你的奧巴瑪保險保費打了折扣）。

奧巴馬醫保計畫中各個醫保計畫有所不同，總體分為四類，四類保險都包括最基本的醫療服務，門診服務，急診服務，住院治療（如手術），產婦和新生兒護理。

如果你不是很瞭解醫保市場，建議找一位專業的保險經紀，好處是保險經紀會評估選擇適合您的保險計畫，並協助辦理。而且現在有不少華語保險經紀，所以不用太擔心英文不夠好、看不懂保險條例。

捷保保險誠信可靠，服務周全，理賠便捷，它是在華府為數不多的亞洲人保險代理公司。本公司提供辦理維吉尼亞州、馬里蘭州及華盛頓特區醫療保險，並承辦房屋、汽車、商業、人壽等保險項目。

捷保保險公司即日起接受預約辦理奧巴馬健保，預約電話:(703)870-3888、(202)374-6172、(646)675-5986，捷保保險公司位於2304 GALLOW ROAD #202, DUNN LORING, VA 22027

醫療保險 醫保 健保

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