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喬治梅森大學 設維州首個公共衛生學院

記者張筠／維州報導
喬治梅森大學設置維州首所公共衛生學院，在後疫情時代補充更多醫療專業人才。（取自喬治梅森大學官網）
喬治梅森大學設置維州首所公共衛生學院，在後疫情時代補充更多醫療專業人才。（取自喬治梅森大學官網）

維州喬治梅森大學(GMU)近日開設全州首所公共衛生學院(College of Public Health)，在後疫情時代補充公衛人員，推動醫療、衛生、公共安全等方面的研究，設置專業包括全球及社區衛生、醫療政策與行政管理、護理、營養及食品研究、社會工作等，學位包括本、碩、博及各類專業證照。

該校公衛學院的前身是衛生與人類服務學院(College of Health and Human Services)，院長佩里(Melissa Perry)表示，此轉換歷經多年，新學院將重點推動人類流行病學及預防的研究，不僅能及時補充新冠疫情之下的醫護學者，更能加速公衛醫療系統擴充及完善、基礎設施建設、藥物研究等。

喬治梅森大學是維州最大的公共研究類大學，其公衛學院現也是全國公認的學校和項目，提供本、碩、博學位，也有專業執照的培訓項目；佩里表示，新冠疫情給全球民眾巨大衝擊，同時也放大了醫療系統中的問題，該新設學院將「對症下藥」，及時為維州乃至全美補充公衛人員，並重點提升資源較匱乏地區的醫療體系。

作為維州目前僅有的一所公衛學院，喬治梅森大學給州內(in-state)學生提供更可負擔的學位選項，鼓勵本地學生積極申請，現已註冊逾1900名本科生、1300多名研究生；校方數據顯示，目前該學院逾六成學生都為少數族裔，近四成是第一代大學生，佩里說：「喬治梅森大學始終以兼容並包而自豪，不僅推動醫療體系完善，也注重教育機會的平等。」

維州衛生與人力資源廳廳長李特爾(John Littel)說，隨著人口增長和多元性提升，加上疫情衝擊，維州的醫療保健系統越來越複雜，需求和挑戰也持續增加，喬治梅森大學公衛學院設立將更有利社區和家庭的健康穩定。

加上維州，全美現共有36個州的公共教育系統設有公共衛生學院；喬治梅森大學公衛學院官網：publichealth.gmu.edu。

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