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維州關教育投訴熱線 部分郵件公布 多怨遠距教學效果差

記者張筠／維州報導

維州州長楊京(Glenn Youngkin)今年初設立的教育投訴通道一直以來飽受爭議，春季州府因拒絕公開收到的投訴郵件，被媒體機構告上法庭，近日雙方和解，維州政府也按照協議公布了部分投訴文件，州長辦公室3日表示，該投訴熱線已於9月關閉。

楊京政府年初上任不久就設置專門的郵箱和電話熱線，邀請民眾投訴任何可能加深分化的教育活動，旨在將教育的決策權回歸家長，但該投訴通道引發爭議，有教育者表示壓力極大，感到時刻受監督，無法專心教學，家長則表示能促進溝通，並肯定政府願意積極聽取家長聲音。

十多家媒體曾向州府申請公開收到的投訴郵件，但楊京政府卻以「保密」為由拒絕公開，表示這些資料是與州府工作有關的文件和信件，不受維州信息自由法(Virginia Freedom of Information Act)的限制，楊京辦公室發言人也表示，州長希望民眾能放心的與州府聯絡，及時反映真實想法和意見，不用擔心通訊內容被公開；媒體機構今年4月便將楊京政府吿上法庭。

媒體機構和楊京政府在10月和解，和解協議要求維州教育廳(VDOE)出示約350份文件，包括投訴熱線收到的舉報紀錄等，而州長辦公室不需要公布任何其他文件；楊京辦公室發言人波特(Macaulay Porter)3日發聲明表示，教育投訴專線已在9月關閉，稱當時幾乎已經沒有收到民眾投訴，民眾若仍有意見表達，可通過其他的政府渠道。

根據維州教育廳公布的文件，少數內容為積極反饋，絕大多數內容包括許多家長抱怨遠程教學形式、教師準備不充分、課程設計不完全、學校口罩政策，此外還有家長質疑政府的教育資金使用等。

維州Spotsylvania郡的一名高中生的家長今年2月抱怨，學校給孩子太多作業，但沒有搭配充分輔導，遠程課堂效果糟糕；另一名七年級學生的家長致信校長和州府投訴郵箱，要求校方提供教學計畫並列出課表，確保孩子在校沒有接受任何與同性戀、跨性別等內容相關的教育，反對「批判性種族理論」(CRT)進入課堂。

另有家長反對給教師提薪，表示教師在2020-2021學年基本都沒到學校，政府不應撥款逾3000萬元給教師提薪。

教育 維州 波特

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