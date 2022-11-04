專家提醒冬令時間規律作息 勿疲勞駕駛

國家睡眠基金會將日光節約時間結束後的一周定為「避免疲勞駕駛周」，提高民眾意識。（記者張筠／攝影）

本周末(6日)將進入冬令時間，在許多民眾「竊喜」能多睡一小時的同時，專家也提醒民眾注意作息規律，逐漸調整適應新時間，尤其要避免疲勞駕駛，否則恐導致意外；日光節約時間(即夏令時)結束後的一周也被定為「避免疲勞駕駛周」(Drowsy Driving Prevention Week)。

國家睡眠基金會(National Sleep Foundation)研究專員德茲斯基(Joseph Dzierzewski)說，疲勞(drowsy)也屬於有障礙(impaired)駕駛的一種，雖然95%的美國認為疲勞駕駛風險很高，仍有逾3700萬人每年至少會有一次疲勞駕駛，「而夏令時間到冬令時間的轉換更會加劇此問題。」

人為調整時間很容易導致生物鐘紊亂，就算僅差一小時，許多人可能因此失眠 或睡眠不足；德茲斯基說，逾六成司機承認他們曾在睏到睜不開眼的情況下仍繼續駕車，這相當於全美有1億5000萬名司機在不適合駕駛的情況下依然上路。

國家睡眠基金會每年都試圖提升民眾對睡眠充足和安全駕駛的意識，將日光節約時間結束後的一周定為「避免疲勞駕駛周」，每年11月的第一個周日為日光節約時間結束的日子，「光靠咖啡 因是不行的，紅牛、咖啡、運動飲料等飲品可能僅能在短時間讓人振作，但反應不一定夠快，開車仍有很大隱患。」

調整冬、夏令時間除了會影響睡眠、威脅駕駛安全外，有研究也顯示長期可能造成作息紊亂，威脅健康，因此國會參議員今年3月通過一項決議，目標將日光節約時間永久持續，讓工作、學習等日常生活更規律，不過該決議並未在國會眾議院 通過。