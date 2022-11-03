維州威廉王子郡興建大型數據中心 表決通過

在1日「馬拉松式」的公聽會結束後，維州威廉 王子郡(Prince William County)監委會2日以5比2的表決結果，通過在Gainesville區興建大型數據中心的「Digital Gateway」計畫。

「Digital Gateway」計畫目標是在Gainsville區域興建2700萬平方呎的數據中心，預計使用2100公頃的郊區土地；房地產公司Cushman & Wakefield近期的一份報告預測，北維州不久後可能成為世界上第一個20億瓦(gigawatt)的數據中心，相當於能為150萬戶家庭供電，全球知名的商業地產服務和投資 公司CBRE副總裁法克托魯(Rob Faktorow)也稱北維州為「世界數據中心之都」，全美近50%的數據中心都位於該地。

威廉王子郡公聽會1日晚7時30分舉行，數百名參與民眾從當晚10時30分左右開始各抒己見，直到2日上午8時左右才結束，支持者表示該計畫將刺激地方經濟，增加政府稅收，但反對者擔憂此決定會破壞城郊環境。

支持民眾伯諾(Dori Burner)說，當今日常生活離不開數據，每天看電視、觀賞Netflix影集、繳納電子帳單、電腦工作等全部都涉及數據處理，增建大型數據中心將提升日常生活效率，這也屬於科技時代的基礎建設。

另一名支持者匹柏斯(James Peoples)回應反對者表示，城郊區域總有一天會被開發，興建數據中心是最符合需求且適合發展的選擇之一，「發展的趨勢不可逆，相比越來越擁擠的道路或住宅區域，我寧願郡內多一個大型數據中心。」

但反對者坎普爾(Brandon Campbell)說，興建數據中心對環境有太多未知的影響，「鋼筋水泥對植被、動物、水域等的影響不可逆轉，且有噪音汙染，對附近居民的生活和健康也將是一大衝擊。」

威廉王子郡監察委員勞森(Jeanine Lawson)也說，興建數據中心將不利於該郡保護環境和歷史，因此反對該計畫，另一名委員波蒂(Kenny Boddye)則稱，興建大型數據中心將有效完善威廉王子郡的城市規畫、道路設計，該郡也有機會因此轉變為維州的經濟中心。