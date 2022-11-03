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維州費郡公校免費線上教輔未充分利用

記者張筠／維州報導
費郡公校與Tutor.com合作推出了免費線上教輔項目，但學生使用並不積極，效果有限。（取自Tutor.com網站）
費郡公校與Tutor.com合作推出了免費線上教輔項目，但學生使用並不積極，效果有限。（取自Tutor.com網站）

維州最大的費郡公校系統(FCPS)去年斥數百萬元推出免費的網路教輔項目，旨在幫助新冠疫情期間成績退步的學生趕上課業進度，但近日公校系統發布的報告顯示，絕大多數學生沒有使用此服務，且真正使用的也並非最需要輔導的學生。

費郡公校系統2021-2022學年底推出免費在線輔導項目，與Tutor.com服務合作，讓學生靈活安排時間，隨時通過視頻或電話與輔導溝通，消化課堂知識，或更好的完成作業，該項目也提供多種不同語言的服務，讓母語非英文的家長和學生更方便、自在使用。

該項目的想法和模型受到許多家長和教師的肯定，大華府其他公校系統也陸續推出類似的教學輔助計畫，不過費郡公校系統近期評估此項目後發現，一年來大多學生並未充分利用此教輔項目。

數據顯示，費郡約有3189名學生使用了該服務，占學生人口的1.6%，而用戶們的平均使用時間中位數為29分鐘，72%人去年僅用了不到一小時，對課業輔導的成效非常有限；費郡公校系統去年底已斥資48萬8000元推出此項目，且計畫支出280萬元支持未來兩年的服務。

報告指出，使用該資源的學生亞裔和非裔較多，FCPS前學區教育總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)稱該項目是「課業補強劑」，實際研究卻發現使用Tutor.com者都不是最需要補課的學生，但用過的學生都願意推薦他人使用。

報告表示，使用情況將影響往後學年的教輔資源，公校官員表示，部分學生和家庭已在使用其他輔導或補課，因此可能也不會想更換服務；但公校擔憂這也涉及教育資源公平分配的問題，若因學生使用情況不佳就撤銷此項目，真正需要幫助的學生將再度成為犧牲品。

公校官員計畫近幾個月增加與學生和家長的溝通，宣傳此免費線上教輔項目，並了解各學生在課業上的需求，未來再決定如何調整。

公校 教育總監 亞裔

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