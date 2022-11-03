公器私用 國會大廈建築師布蘭頓遭控濫權

國會建築師布蘭頓近日被控公權私用，無視權威，侵犯納稅人利益。（記者張筠／攝影）

聯邦國會大廈的建築師布蘭頓(J. Brett Blanton)近日被查出濫權，不僅公物私用，且在2020年大選前國會大廈不對外開放時，私自帶前總統川普的支持者入內參觀，還開政府車輛帶家人出遊，甚至讓女兒駕駛，他也曾在事故中謊報身分，違反相關規定，侵犯納稅人利益。

布蘭頓受前總統川普任命，但華府 監察長辦公室(Office of the Inspector General)近日公布的報告指出，布蘭頓的妻子曾在2020年9月私自帶民眾進入國會大廈參觀，但當時國會因新冠疫情不對外開放，她2020年9月30日在社交平台上分享參觀照片，並文字表示「所有愛國者都歡迎來找我」，另一條內容顯示「若要私下參觀，歡迎聯絡我。所有愛國者都歡迎！」

監察報告顯示，此事沒有違反任何法律，布蘭頓妻子所分享的文字和照片內容沒有違反聯邦規定，但擅自帶民眾參觀國會，這種濫用公權的行為仍違反相關規定。

報告也列舉布蘭頓一系列公權私用、浪費納稅人心血的違規行為，包括擅自允許家人使用政府所有的車輛，並駕公家車輛帶全家到南卡和佛州度假；布蘭頓的女兒們也曾搭乘或駕駛政府車輛，甚至曾因魯莽駕駛導致事故。

報告顯示，布蘭頓的女兒們是徵得父親同意才駕車出行，她們帶同學和男友出去，稱反正政府的車輛可免費加油。

監察報告也指出布蘭頓曾在一場小事故中謊報他的身分，當事故對方詢問布蘭頓的保險 信息時，他謊稱自己是一名政府「特務」(agent)，因此沒有保險信息；另一起案件中，布蘭頓向維州 費郡(Fairfax County)警方謊稱自己是一名「正在休假的國會警員」，監察長將兩起案件分別遞交華府的聯邦法院和維州東區巡迴法院，但兩法院都拒絕起訴。

監察長在報告中稱，布蘭頓的行為涉及盜竊、欺詐、浪費納稅人資源、濫用公權等，不僅不尊重聯邦機構，無視權威，也傷害公眾利益。