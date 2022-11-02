全美住房歧視最高罰款 華府3公司千萬和解

華府 檢察長拉辛(Karl Racine)近日宣布，因歧視 租客被告，三家房地產 公司近日同意以1000萬元與華府和解，這是全美住房歧視案中最大的民事處罰；相關公司被迫解散且轉移所有權，涉及歧視的房產高層執照被沒收，未來15年內不可在華府經營房地產。

拉辛辦公室表示，三家房地產公司分別是DARO管理公司、DARO房產公司、Infinity房產公司，拉辛2020年起訴DARO集團及其管理層違反華府的民權法和消費者保護法，在華府第一、二、三區的15棟公寓中，刁難許多參與住房補助計畫的租客，或拒絕向他們提供租房服務，上述行為構成歧視。

根據和解文件，三家房地產公司和管理層須為住房歧視向華府支付1000萬元的民事罰款，且永遠停止在華府的房產管理及物業服務，DARO集團須解散其物業管理部門，在18個月內將其擁有的所有物業管理資產交給第三方公司，被告的所有公司及高官未來也永遠不能在華府擁有任何物業管理公司或房產集團。

拉辛辦公室也沒收拜理(Carissa Barry)的華府房地產執照，且禁止她在15年內恢復或申請新執照。

拉辛表示，此案結果對華府民眾是一大勝利，「所有人都應藉此明確：若在華府歧視領取房產補貼的租客，必會面臨嚴重後果」，房東不接受政府發放的住房代金券(voucher)，或因租客的身分而不提供平等服務，都違反華府法律。