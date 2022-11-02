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大華府地鐵銀線6新站 感恩節前開通

記者張筠／維州報導

華府首都捷運局(Metro)近日宣布地鐵銀線的延長路段將於15日啟用，新增的六個車站將帶領民眾直達杜勒斯國際機場(IAD)，首日乘客將有機會在新站獲得紀念錦旗，維州勞登郡官員樂見銀線趕在感恩節假期前開放，有利於旅遊旺季時分流交通。

六個新增的車站分別是Reston Town Center站、Herndon站、Innovation Center站、IAD機場站、Loudoun Gateway站、Ashburn站，此外地鐵和IAD機場之間也設有通道，旅客可在五分鐘內直接從機場領取行李的樓層步行到地鐵月台。

首都捷運局官員表示，近日仍在與華盛頓鐵路安全委員會確認最後細節，保證在15日開放前拿到所有的安全證照；大華府官員表示，銀線的擴建非常及時，尤其在汽車市場供不應求的情況下，提高地鐵網絡的覆蓋程度，也能緩解民眾的通勤壓力。

銀線的擴建旨在連通勞登郡、費郡與IAD機場，疏通兩地的交通，也更便於旅客進出大華府，勞登郡政府也已推動許多商家進駐，藉由完善的交通網絡來促進經濟發展，包括住宅、商用房產的開發，以及商住混用公寓的興建等，未來也將吸引更多餐飲業者進入。

機場 地鐵 華府

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