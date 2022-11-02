我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

全美最大 馬州蒙郡太陽能公車充電站完工

記者張筠／馬州報導
全美最大的太陽能公車充電站在馬州蒙郡建成，推動該郡進一步實現清潔運輸的目標。（蒙郡政府提供）
全美最大的太陽能公車充電站在馬州蒙郡建成，推動該郡進一步實現清潔運輸的目標。（蒙郡政府提供）

全美最大的太陽能公車充電站近日在馬州蒙郡(Montgomery)銀泉市(Silver Spring)建成，該市成為全美第三個以太陽能給公車供能的地區，推動該郡進一步邁向清潔運輸的目標，蒙郡政府計畫在2035年將大眾交通的碳排放量減到零。

蒙郡政府10月31日在Brookville Smart Energy Depot舉行剪綵儀式，慶祝該項目圓滿完成，此清潔能源計畫由蒙郡公共服務局與波士頓能源基礎建設公司AlphaStruxure合作推動。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)說，此項目的開創性受到全美關注，也幫助蒙郡實現在2035年減少所有碳排放的目標，緩解氣候變暖的問題；充電站建成後，蒙郡計畫2026年前能引進70輛太陽能公車，目前全郡已有14輛，預計明年增至44輛。

艾瑞奇說，交通運輸是溫室氣體的最大來源，蒙郡希望在創建環境友好服務的事業上做全國表率，「目前進展良好」；將70輛柴油公車轉為電動車，可減少62%的碳排放，相當於25年內會少排放逾16萬噸的溫室氣體。

Brookville太陽能充電站的其中一個特別之處，即使在極端天氣下，該供電網路也能確保穩定供電，蒙郡郡議會主席阿爾伯諾茲(Gabe Albornoz)說，清潔能源系統不僅能讓交通運輸服務對環境更友好，同時也能帶動其他行業向可持續發展的方向邁進，未來吸引更多居民和商家入駐蒙郡，刺激經濟與環保並進。

馬州 電動車 波士頓

上一則

亞城看板／第一華人浸信會 5日報稅及理財講座

下一則

「塔可餅救了我們」新州家庭疫情失業 從餐車賣到開店

延伸閱讀

再添61輛 馬州蒙郡公校電動校車全美最多

再添61輛 馬州蒙郡公校電動校車全美最多
喬州積極發展電動車 廣邀設廠、增充電站、解除售電管制

喬州積極發展電動車 廣邀設廠、增充電站、解除售電管制
特斯拉神改車 不去充電站跑近3000公里 竟是加裝這個

特斯拉神改車 不去充電站跑近3000公里 竟是加裝這個
屋崙美麗湖附近 新建6個快速充電樁

屋崙美麗湖附近 新建6個快速充電樁
中國官方緊盯太陽能 禁止囤積抬價

中國官方緊盯太陽能 禁止囤積抬價

熱門新聞

50歲的艾倫涉嫌殺害兩少女。(印州州警)

印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網

2022-10-31 13:04
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
在戶外看到沒有主人在身旁的狗時，可小心接近狗兒並察看是否掛有狗牌。 (記者陳曼玲／攝影)

3種狗狗可賣10萬… 竊案暴增40% 專家籲寵物裝晶片

2022-10-26 16:35
亞城都會區的平均房貸利率在過去一年持續飆漲，房地產市場明顯陷入衰退。(美聯社)

房貸利率暴漲 亞城房市衰退 9月大都會區售出7450套房

2022-10-28 15:48
霍根10月31日在推特上表示自己確診新冠肺炎。（取自霍根推特）

霍根二度確診新冠 症狀輕微 居家辦公

2022-10-31 15:21

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公