全美最大 馬州蒙郡太陽能公車充電站完工

全美最大的太陽能公車充電站在馬州蒙郡建成，推動該郡進一步實現清潔運輸的目標。（蒙郡政府提供）

全美最大的太陽能公車充電站近日在馬州 蒙郡(Montgomery)銀泉市(Silver Spring)建成，該市成為全美第三個以太陽能給公車供能的地區，推動該郡進一步邁向清潔運輸的目標，蒙郡政府計畫在2035年將大眾交通的碳排放量減到零。

蒙郡政府10月31日在Brookville Smart Energy Depot舉行剪綵儀式，慶祝該項目圓滿完成，此清潔能源計畫由蒙郡公共服務局與波士頓 能源基礎建設公司AlphaStruxure合作推動。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)說，此項目的開創性受到全美關注，也幫助蒙郡實現在2035年減少所有碳排放的目標，緩解氣候變暖的問題；充電站建成後，蒙郡計畫2026年前能引進70輛太陽能公車，目前全郡已有14輛，預計明年增至44輛。

艾瑞奇說，交通運輸是溫室氣體的最大來源，蒙郡希望在創建環境友好服務的事業上做全國表率，「目前進展良好」；將70輛柴油公車轉為電動車 ，可減少62%的碳排放，相當於25年內會少排放逾16萬噸的溫室氣體。

Brookville太陽能充電站的其中一個特別之處，即使在極端天氣下，該供電網路也能確保穩定供電，蒙郡郡議會主席阿爾伯諾茲(Gabe Albornoz)說，清潔能源系統不僅能讓交通運輸服務對環境更友好，同時也能帶動其他行業向可持續發展的方向邁進，未來吸引更多居民和商家入駐蒙郡，刺激經濟與環保並進。