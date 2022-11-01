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維州性別提案延後30天生效 官員擬用法律手段阻止

記者張筠／維州報導

維州教育廳近日宣布，關於管理跨性別學生的教育政策將延後30天執行，預計11月26日才會生效，州府在過去一個月內收到7萬多條公眾意見，官員將評估後再決定政策內容和執行方式。部分官員表示，將通過法律手段制止楊京政府執行該政策。

維州州長楊京(Glenn Youngkin)9月提出新政策草案，要求公校必須用法定姓名稱呼學生，並用與生理性別相同的代名詞稱呼他們。若學生要以其他名詞指代，需有家長同意並證明，該政策旨在將教育決策和相關管理權歸還家長。

不過此草案一公布就引發極大爭議，州府開放的30天公眾意見通道已於10月26日結束，維州教育廳官網近日更新，州府收到逾7萬1000條公眾評論和反饋意見，需要仔細評估衡量，因此決定將該政策推遲到至少11月26日再執行。

不過維州民主黨眾議員古茲曼(Elizabeth Guzman)表示，她計畫尋求法律手段來阻止楊京政府推動該政策，北維州許多公校系統也反對此政策，稱這將損害學生利益，讓身心本需要更多支持的跨性別學生或其他特殊群體面臨更大壓力。

維州 教育 公校

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