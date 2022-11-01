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國稅局徵志工加入2023年報稅服務 維州費郡需雙語者

維州訊
華人志工王福權在社工服務局歡迎需要服務的納稅人。（維州費郡社工服務局提供）
華人志工王福權在社工服務局歡迎需要服務的納稅人。（維州費郡社工服務局提供）

美國國稅局正招募志願者加入「2023年免費報稅服務計畫(Volunteer Income Tax Assistance，簡稱VITA)」。免費報稅服務對象為年收入5萬8000元及以下、英語口語能力有限的民眾，需要協助填寫稅表的納稅人也可透過該計畫獲得免費報稅協助。

有意擔任2022年服務站報稅志工者，須先向各地社工服務局報名登記，通過考試取得「報稅志工」合格證書後即可加入。加入報稅志工者可靈活安排工作時間，報稅志工服務通常從 1 月下旬開放，至4月稅務申報結束。

志工將會接受特別培訓，通過國稅局認證。此外，國稅局也會提供免費的稅法材料，志工也可獲得免費的培訓稅法書籍。稅法培訓包括如何透過電子方式填報基本的聯邦納稅申報單、扣減額和抵免優惠等相關稅務主題。

目前維州費郡急需雙語報稅志工，成為志工的條件為：有服務熱心、願學習基本稅務事項、通過美國國稅局規定的在線測試、尊重納稅人隱私、能用英語和華語溝通。

過去七年來，華府志工王福權已為成千上百的低收入家庭提供免費服務，獲得國稅局頒發的卓越公共服務獎，他盼望更多僑界人士加入國稅局報稅服務志工團隊。

有意者可上官網直接報名登記，詳情請洽費郡政府社工服務局報稅志工負責人可致電Mursal Ghaznawi(571)407-6720，或Loulit Tadesse(703)533-5320。

報稅 國稅局 低收入

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