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長期積怨 維州費郡家庭凶殺案增2成 子女殺父輩漸增

記者張筠／維州報導

維州費郡(Fairfax County)警方近日公布數據，家庭暴力案件近幾年逐漸增長，今年截至目前，襲擊(assault)家人的案件比去年同期增加兩成。全郡近一半的凶殺案都與家庭暴力有關，警方表示案件多與家庭成員之間長期的疏遠的關係或積怨情緒有關。

費郡警長戴維斯(Kevin Davis)表示，今年費郡累計19起凶殺案，與去年同期持平，但今年有九宗案件都是家庭案件，越來越多子女殺害父輩。

戴維斯說，2021年全年共有21起凶殺案，其中有七宗是成年子女殺害與他們同住的父母，作案地點也就在家中，令人唏噓。從數據分析，今年與家庭相關的凶殺案發生比率更高，案件或許不是因某些直接的家庭衝突引起，但多是與家庭成員間長期疏離、僵化的關係有關，不滿的情緒或扭曲的心態導致積怨很久。

「與家庭有關的凶殺案尤其糟心，很多受害家庭成員在案發前就出現惶恐，有預感某些災難要來臨，但又因同在一個屋簷下生活而難以躲避危險」，戴維斯表示，費郡也有越來越多居民對自己的生活感到不安，凶殺案增加一定程度上造成原本想法極端民眾者受到鼓勵，因此在衝動中選擇傷害家人，而非尋求正常、健康、有效的解決方法。

維州阿靈頓(Arlington)35歲居民崔安娜(Hannah Choi)是費郡2022年凶殺案的遇害者之一，她今年3月6日失蹤，前一天她才和27歲的前男友梅理諾(Joel Merino)吃了「分手晚餐」，警方3月24日發現崔安娜的遺體。在此之前警方持續追蹤梅理諾，避免打草驚蛇，但發現崔安娜的遺體後，面臨二級謀殺指控的梅理諾已在逃，至今仍未落網。

警方表示，若民眾身處危險，可及時打911報警，或致電全國家暴熱線(800)799-7233尋求協助。

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