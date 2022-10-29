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海軍陸戰隊馬拉松 80歲跑者45度參賽

記者張筠／華盛頓報導
24歲的哈里斯患有先天心臟病，他今年將參加馬拉松實現參軍夢想。（哈里斯提供）
24歲的哈里斯患有先天心臟病，他今年將參加馬拉松實現參軍夢想。（哈里斯提供）

萬眾矚目的大華府「海軍陸戰隊馬拉松」30日即將登場，每年都有眾多帶著故事的選手參與其中，有些人患有先天疾病，但還是克服萬難堅持參賽，以行動激勵人心，還有人年高80，為推動公益仍以驚人毅力，第45度參加該場馬拉松。

今年24歲的馬州居民哈里斯(Sean Harris)從小在賓州費城長大，他患有先天心臟病，每年都要到醫院做無數檢查，20多年來也經歷多次心臟手術，儘管如此，他的心臟仍逐漸衰竭。

「我無法舉起超過50磅的東西，運動和體能也非常受限，醫生告誡我不能劇烈運動」，先天的身體疾病意味著哈里斯永遠不能參軍，而海軍陸戰隊馬拉松就成為他實現夢想的通道，他的心臟醫生在評估後也允許他參賽。

「一定有風險，但參賽的喜悅和意義讓我願意冒險」，哈里斯30日將參加50公里賽事，「強烈運動可能會對心臟造成更大壓力」，哈里斯跑一哩所需的能量相當於一個健康的人跑半哩，因此他參加50公里比賽所消耗的能量和心臟負擔，相當於普通人跑100公里所需承受的力氣。

哈里斯一年前就開始受訓，「緩慢但循序漸進，我希望能逐漸把心臟練強」，他參賽過程中也將有專業人士陪同。

80歲的吉爾霍(Glenn Geelhoed)今年將完成他個人的第45個「海軍陸戰隊馬拉松」，從該賽事1977年創辦以來，他僅錯過了兩次；吉爾霍至今已在全世界七個大陸上完成逾170個馬拉松。

吉爾霍這麼做不僅是強身健體，挑戰自我，更是為推動公益事業，他透過奔跑來支持「Mission to Heal」公益組織，該機構給世界各地偏遠的角落提供醫療用品和培訓服務，拯救了無數生命。

在吉爾霍眼中，馬拉松所反映堅忍不拔的精神、嚴格的自我修煉、恪守承諾的付出，都是醫療事業中極為重要的元素，他盼望能身體力行，以此鼓勵更多人投身醫療服務。

馬拉松 手術 心臟病

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