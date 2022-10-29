華府校車肇事 司機2度酒駕引發家長擔憂

48歲的校車司機雷諾斯(左)被控酒駕及危害兒童罪，現被拘留，不可保釋。（費郡警方提供）

維州警方28日表示，一名華府 的校車司機近日在接送學生返回學校時，在維州費郡(Fairfax County)出車禍 ，並面臨酒駕指控，這已是該司機第二次被控酒駕，當時車上有44名學生和4名成人，所幸無人受傷，此事引發社區大量民眾批評與擔憂。

警方表示，27日傍晚華府Ben Murch小學的師生結束在費郡Centreville市Cox農場的校外教學活動，乘校車返校途中突發車禍，當時校車司機突然偏離道路，撞到一塊石頭，校車一個後輪爆胎。

警方到場後立即聞到48歲的司機雷諾斯(Troy Reynolds)身上有酒味，對他酒精測試後，發現他血液中的酒精含量達0.2，嚴重超標，相當法律規定標準0.08的2.5倍；警方沒有在校車內發現酒精飲品。

警方表示，雷諾斯是馬州Oxon Hill的居民，除了面臨多項酒駕(DWI)指控，他也被控危害兒童罪(child endangerment)；這已是他第二次被控酒駕，現被拘留不可保釋。

在雷諾斯被捕後，另一名校車司機替補援助，但警方後來發現該司機沒有合法證照，也將其逮捕；該車禍沒有導致任何兒童或成人受傷，受影響的學生及教師隨後由警方協助送回學校。

此事引發不少家長的擔憂，稱就算教職或司機等人力不足，公校 也應嚴格篩選職員，不能犧牲兒童的安全；華府公校教育總監菲力比(Lewis D. Ferebee)表示，華府公校嚴正以待，相關部門也將徹查校車人員，確保師生安全，「兒童安全始終是公校重點關注的優先事項」。