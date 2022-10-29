馬州撥款2500萬補充兒科ICU人員 擴增兒童醫院床位

馬州 州長霍根(Larry Hogan)28日宣布擴大全州的醫療應急預備，計畫斥資2500萬元優先補充兒科重症病房(pediatric ICU)人員，應對加速增長的呼吸道病例，並準備好迎接可能在冬季出現的新冠及流感感染高峰。

霍根表示，這筆2500萬元來自於馬州衛生廳(MDOH)所撥的醫療準備資金，本月稍早馬州衛生廳宣布，由於聯邦提供的公衛應急資金有限，州府決定儲備8000萬元專門用於職員醫療保健系統，提升全州在公衛突發事件時的靈活性。

霍根政府也表示，馬州緊急醫療服務系統研究所(Maryland Institute for Emergency Medical Services Systems)也將擴大重症護理協調中心(Critical Care Coordination Center)的能力，以進一步增加全州兒科重症病房的床位，並保證馬州醫院的兒童病患能靈活有效的轉移到華府國家兒童醫院(Children’s National Hospital)。

州府官員鼓勵民眾及時打流感疫苗 ，並接種新的新冠疫苗，馬州今年6月宣布「COVIDReady」計畫，強調各地防疫的基礎建設，充分利用已有的醫療資源，普及疫苗並提升接種率；最新的州府數據顯示，全州已為五歲及以上居民施打逾71萬劑新冠補強針，州府計畫下周宣布「Flooster」計畫，推廣民眾做好對新冠和流感的雙防護。

馬州人口最多元的蒙郡(Marc Elrich)也敦促民眾接種疫苗，不可輕忽流感、新冠和RSV病毒，「面對三種病毒的肆虐，民眾也應考慮繼續戴口罩 防護，尤其冬季高峰期切勿掉以輕心。」