我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

超市巨擘合併疑壟斷 華府聯合5州徹查

記者張筠／華盛頓報導

華府檢察長拉辛(Karl Racine)辦公室近日宣布，華府將聯合五州檢察長調查連鎖超市Albertsons與Kroger的合併交易，審查是否構成壟斷，該合併涉及200億元。

拉辛表示，超市行業不斷集中的現象令人擔憂，因此他將徹查該合併交易是否違反競爭、對消費者和員工不利；Albertsons是美國超商Safeway的擁有者，該公司和Kroger在全美有逾710萬員工。

兩家公司在今年10月稍早時宣布合併的消息，Albertsons當時宣布，會在11月7日將每股6.85元的特別股息派發給股東，拉辛表示，若該合併獲批，私募股權投資者的利潤將是2006年原始投資的九倍，但股息可能相當於對某些股東不當贈予，因此需要介入審查。

在拉辛宣布調查之前，業內人士也預測美國反壟斷的監管機構會嚴格審查，尤其是在近期通貨膨脹導致食品價格飆升的情況下，該交易更受關注；若監管機構批准，此合併交易可能將於2024年初完成，根據摩根大通(J.P. Morgan)分析師高德曼(Ken Goldman)，若合併成功，Albertsons和Kroger將控制全美13%的超商市場。

拉辛表示，展開調查的第一步是讓Albertsons停止分紅，審查的重點包括這場合併交易是否會導致更高的食品物價；拉辛聯合加州、亞利桑納州、愛達荷州、伊利諾州、華盛頓州的檢察長共同調查；本月稍早時，部分國會議員也敦促聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)阻止此併購。

Albertsons總部位於愛達荷州，在34州共有2273家店面，除了Safeway超市，該公司旗下的品牌包括Jewel Osco and Shaw's；Kroger總部位於俄亥俄州，在35州共有2800家店面，旗下有Harris Teeter、Ralphs and Smith’s。

超商 愛達荷州 投資

上一則

房貸利率暴漲 亞城房市衰退 9月大都會區售出7450套房

下一則

賓州辯論會表現差 費特曼勝選難度增

延伸閱讀

一夜13輛車被砸遭劫 阿靈頓警方籲民慎防

一夜13輛車被砸遭劫 阿靈頓警方籲民慎防
華府憲法大廳聖誕音樂會 免費門票11/1在線分送

華府憲法大廳聖誕音樂會 免費門票11/1在線分送
華府書友會29日談傳遞大愛教育接力棒

華府書友會29日談傳遞大愛教育接力棒
華府「帽藝女郎」去世 享年103歲 百歲仍堅持製作

華府「帽藝女郎」去世 享年103歲 百歲仍堅持製作
美台友誼暗藏緊張…華府盼更多生產線移美 台積電抗拒

美台友誼暗藏緊張…華府盼更多生產線移美 台積電抗拒

熱門新聞

隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

「笨蛋勿擾」這句招工用詞 讓德州業主成功達到目的

2022-10-20 20:29
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
物價高升迫使餐館提高價格，新州一居民出外吃早餐，點了一份法國吐司竟要22元感到震驚。(Getty Images)

牛肉漲1倍、雞肉漲3倍…新州物價飆漲 居民減少外食

2022-10-20 13:11

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議