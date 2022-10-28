超市巨擘合併疑壟斷 華府聯合5州徹查

華府檢察長拉辛(Karl Racine)辦公室近日宣布，華府將聯合五州檢察長調查連鎖超市Albertsons與Kroger的合併交易，審查是否構成壟斷，該合併涉及200億元。

拉辛表示，超市行業不斷集中的現象令人擔憂，因此他將徹查該合併交易是否違反競爭、對消費者和員工不利；Albertsons是美國超商 Safeway的擁有者，該公司和Kroger在全美有逾710萬員工。

兩家公司在今年10月稍早時宣布合併的消息，Albertsons當時宣布，會在11月7日將每股6.85元的特別股息派發給股東，拉辛表示，若該合併獲批，私募股權投資 者的利潤將是2006年原始投資的九倍，但股息可能相當於對某些股東不當贈予，因此需要介入審查。

在拉辛宣布調查之前，業內人士也預測美國反壟斷的監管機構會嚴格審查，尤其是在近期通貨膨脹導致食品價格飆升的情況下，該交易更受關注；若監管機構批准，此合併交易可能將於2024年初完成，根據摩根大通(J.P. Morgan)分析師高德曼(Ken Goldman)，若合併成功，Albertsons和Kroger將控制全美13%的超商市場。

拉辛表示，展開調查的第一步是讓Albertsons停止分紅，審查的重點包括這場合併交易是否會導致更高的食品物價；拉辛聯合加州、亞利桑納州、愛達荷州 、伊利諾州、華盛頓州的檢察長共同調查；本月稍早時，部分國會議員也敦促聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)阻止此併購。

Albertsons總部位於愛達荷州，在34州共有2273家店面，除了Safeway超市，該公司旗下的品牌包括Jewel Osco and Shaw's；Kroger總部位於俄亥俄州，在35州共有2800家店面，旗下有Harris Teeter、Ralphs and Smith’s。