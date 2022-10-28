航天博物館新展 萊特兄弟飛行者號亮相

人類探月特展。（國家航太博物館提供）

位於華府國家廣場(National Mall)的國家航太博物館 近日推出全新展廳，陳列展品包括萊特兄弟的「飛行者號」真品、各類宇宙飛行器及人類探月特展，不僅吸引熱愛航太知識的大朋友參觀，也適合家長帶孩子探索，啟發兒童和青少年對科學、飛行、宇宙的興趣。

八個新展覽包括「萊特兄弟」、「早期飛行」、「民航發展 」、「衛星通訊」、「探月特展」、「速度科技」、「宇宙深空」以及「全民飛翔」，兩層各有四個，最新的數位科技互動沉浸式體驗將帶民眾享受航空盛宴，回顧人類實現飛行的過程，並了解太陽系、衛星影像、航空照片、宇宙探索等。

幾個不容錯過的亮點，包括第一層的四個展廳重點展示飛行史上知名飛機，萊特兄弟1903年12月17日在北卡州成功飛行的「飛行者號」真品就陳列在此，博物館重新開幕後，館方也特設「萊特兄弟專區」，展品包括當日向外宣布飛行成功的電報、一系列試飛器材和萊特兄弟的個人物品，並以圖文深入淺出地分析了他們當年脫穎而出的原因及經過。

民眾也可在這一層參觀人類從夢想到實現飛行的百年歷史，瀏覽文藝復興時期達文西的人造羽翼到終於飛翔天際萊特兄弟雙翼機，再到現今遨翔空中的各式民航機等。

第二層的四個展廳囊括太空 探險飛行歷史、科學和技術，以及地球科學和行星學，重點陳設包括探月史、太陽系、衛星影像、深空照片和宇宙探索。

探月特展廳有六○年代探月的重要文物，包括阿波羅11號指揮艙哥倫比亞號、阿姆斯壯的阿波羅11號宇航服等。人類探月特展就是二層展廳的最大亮點，例如水星與雙子星等載人太空系列計畫，這些計畫後來促使人類在月球表面邁出成功第一步。

航太博物館長期也對科幻小說感興趣，這些作品是幫助人類可視化新發明和其他創造性願景的重要原動力。館內許多新文物涉及科幻小說的靈感，並探索科幻小說與科學現實之間的聯繫，例如懸掛在二層天文館外的X翼星際戰鬥機(X-wing starfighter)是「星球大戰」電影中的太空戰鬥機。