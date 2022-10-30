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波特那 & 蘇爾律師事務所　談美國移民法律

本報華府訊
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家探討有關移民的法律。

美國移民系統在不斷變化，這使流程變得更加複雜和混亂，Portner＆Shure的移民律師具有多年的經驗，親自經歷了美國的移民程序或目睹了其他人的移民程序，瞭解這有多困難。他們花時間聆聽並瞭解您的情況，因此他們可以有效地為您提供建議並指導您完成移民程序。

美國有關移民的法律涉及多種情況，有幾種從外國入境的方法:

1.家庭移民: 一個人獲得綠卡的最常見方式是通過家庭成員，美國公民和合法永久居民可以擔保某些家庭成員獲得移民簽證或“綠卡”。符合條件的家庭成員包括配偶、子女、父母和兄弟姐妹。獲得綠卡的過程需要兩個步驟。 首先，美國公民或合法永久居民代表外國親屬提交請願書，其次，外國親戚提出成為永久居民的申請，每個步驟可能取決於家族關係而有所不同。如果您或親人需要獲得綠卡的説明，或者對過程有疑問，請與Portner＆Shure聯繫。

2.就業為基礎的移民: 公司會雇用具有對美國經濟有價值的技能的多元化員工，當前的移民法為外國工人提供了幾種臨時或永久進入美國就業的途徑。我們為雇主和企業提供各種請願書，包括H-1B、 L-1A / L-1B、TN身份和PERM。如果您的公司正在考慮雇用外籍勞工，請與Portner＆Shure聯繫以討論不同的選擇。

3.驅逐出境和移除辯護: 驅逐出境是移民法中最具挑戰性和最複雜的領域，如果您已被遣送出境，則至關重要的是，您需要有一位經驗豐富的移民律師來評估您的案件，以確定是否可以為您提供驅逐出境的合法形式的解決方法。有幾種常見的驅逐出境解決方法形式可以用來防止驅逐出境， 或至少延長您可以合法留在美國的時間。因此，請尋求經驗豐富的移民律師的諮詢，以幫助您瞭解自己的權利、資格和選項。

4.庇護: 庇護是一種法律地位，可為因過去的迫害而害怕返回本國或因種族、國籍、宗教、政治見解或特定社會群體的成員而遭受迫害的人，提供法律保護。如果獲得了庇護，該人可能會留在美國。在獲得庇護批准一年之後，您可以申請綠卡並獲得工作許可。在美國尋求庇護的過程很複雜，尋求庇護者必須滿足嚴格的條件才能在美國獲得庇護地位。與Portner＆Shure經驗豐富的移民律師聯繫，他們可以解釋該程序並評估您的案件。

波特那&蘇爾律師事務所的處理移民的律師經驗豐富，立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。

移民 庇護 綠卡

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