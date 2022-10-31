學佛修心的目標(四)摘錄盧台長講述於觀音堂

盧軍宏台長

修心修什麼？

修心是修行到一定階段後必然要面對的一個題目，初學者或還沒有感應的人，可以先專心致志地消業障做功德做起，這是因為當身上的孽障還很多的時候，你的債還太多，心上的污垢還沒有擦拭，談不上修心。而當我們消孽障到一定程度的時候，往往這時候會有經歷過夢考，如聞到了天檀香，見到菩薩笑等靈感後，逐漸地修心就擺在面前了。這就是台長所傳的“修今世法”區別于其它“修來生法”的一個特徵。魔由心生，實際上心魔和孽障是密不可分的。現在我們能夠還債後再修心，那麼我們就可以輕裝上陣。所以同樣是修心，心靈法門明顯可以讓大家的心障減輕，容易克服心魔，提升境界，收到成效。

從修行的三個方面還可以看出，修行和修心是息息相關的，要修正自己，首先就得發覺自己的行為上有什麼不正的地方。這個“覺”的過程就是修心的過程，反省自身，反省自心，逐步提高。修心沒有一定的明確規定，按部就班的操作規程，具體說明如何修心，因為各人的業力不同，修行所遇到的障礙不同，從而修心之路也就有千差萬別。但萬法歸一，無論我們修心之路有多麼大的差別，最終的目的只有一個，就是佛心菩薩心，佛心即是眾生心，菩薩心即是慈悲心，所以只有時時反省自心，對照佛心菩薩心，就能找到心中要修正的地方，從而修正我們的行為。

佛心就是無我地想著眾生的苦，菩薩心就是慈悲喜舍，這都是極高的境界。所以是我們的榜樣和修行的終極目標。修心的基本起點就是修正心靈，達到心淨心定的境界，也就是著眼於實際，從我們身上的毛病找起，去除三毒“貪瞋癡”，去掉我執他執，從而定下心來，一心修行，得到心靈的純淨，逐漸地明心見性。見到我們本來的佛性——包括良心、善心，使之培養壯大，發展成慈悲心。

什麼是心淨？

修正心靈為修心的出發點，但不同的人對正的看法不同，哪怕是對立的兩個方面，可能都認為自己是正。這就是我們面臨的第一個題目，什麼是正？怎樣是正？一個自私的人會說“人不都這樣嗎”？一個經常和妻子吵架的人會認為她總是這樣不關心我，而一個與80歲的老媽十年不相往來的兒子也會振振有詞地說：“她當年對我老婆狠得不得了。”在這種情況下，十年如一日從來沒有認為自己錯的人，怎麼會突然去反省呢？什麼是他們反省的契機？這個契機多來自外界，如某日法會上臺長的一句話，有時坐車也能產生一些悟性，一個兒子扶著年邁母親的一個剪影，或者是同事敘述的一個鄰里舊事等都可能是幡然悔悟的契機。但契機必須有功德的積累做基礎，正所謂“厚積薄發”，無論是通過念經還是做其它善事積累功德，只有到了這個層次，才有“一點就破”的可能，這個層次就是導致這種“不正”的孽障消除了，心靈上遮掩你本性的污垢擦掉了，這時候才能見到“不自私”的本性、“愛和包容”的本性、“孝”的本性。

同時要心中認識到還有製造這些污垢的源頭：貪瞋癡，人生不如意十有八九，這十有八九大多數都因為貪瞋癡，所以稱為“三毒”。剛對自己的自私心理批了好一陣，轉眼單位裡評職稱，又是當仁不讓，捨我其誰；剛把老媽媽接回來，10年冰凍得以化解，媽媽一句話又暴跳如雷……剛剛見到的一點善的本性又無影無蹤了。

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