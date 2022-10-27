一夜13輛車被砸遭劫 阿靈頓警方籲民慎防

維州 阿靈頓郡(Arlington County)24日晚至25日凌晨共有13輛車被人惡意破壞或遭竊，警方表示所有受害車輛都是Honda的車型，且從車輛的損壞程度看，不法份子的作案手法一致，駕駛座的車窗被砸破，安全氣囊被偷。

近日阿靈頓郡車輛遭竊或被惡意破壞的案件連發，警方此前仍在調查20日晚至21日凌晨的案件，該案發生於Ballston和Courthouse區域附近，不到24小時就有23輛車被破壞，範圍涉及14條街區，該案件中，多數車輛只是駕駛座的車窗被砸破，但車內財產或汽車 零件沒有被偷。

執法人員並未表示這兩次大規模的案件是否有關聯，不少受害民眾表示非常倒楣，感覺天降橫禍，尤其在汽車零件供應緊張的情況下，維修車輛等待時間比以往更長，不僅造成經濟損失，生活不便，心情也格外受影響。

汽車偷竊案非阿靈頓獨有，華府 近日公布的數據顯示，今年截至10月10日，華府車輛輪胎被盜的案件數量是去年同期的兩倍有餘，2021年10月10日累計有161起，而今年有472起，民眾對汽車財產的安全感不斷降低，而警方所面臨的壓力倍增，在人手不足的情況下，打擊汽車相關犯罪的效果也非常有限，執法人員呼籲民眾提高警惕，停車盡量選擇有燈光的地區，也不要將貴重物品留在車內，避免被不法分子盯上。