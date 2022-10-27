呼吸道病例驟增 北維州伊諾瓦系統啟緊急方案

應對呼吸道病患驟增，北維州伊諾瓦醫療系統近日啟動緊急方案，靈活調度醫療資源。（取自伊諾瓦醫療系統官網）

北維州 伊諾瓦醫療系統(Inova Health System)24日啟動緊急運營方案，應對呼吸道疾病患者驟增的問題，包括大人和兒童，維州衛生廳(VDOH)也提醒，從目前的病例情況看，今年恐將迎來近幾年最嚴重的流感季，民眾須謹慎防護，及時接種流感疫苗 。

醫療衛生官員表示，該緊急方案將促進各醫院優化醫療資源分配，在醫護人員有限的情況下，及時調度人力以處理快速增長的新冠、流感及各種呼吸道相關病例。

伊諾瓦醫療系統的兒科急診主任普萊斯(Frederick Place)說，目前不僅急診部門壓力巨大，整個醫院系統都不堪重負，RSV是目前迅速傳播的呼吸道病毒，尤其在兒童中會導致重感冒的症狀，成人患者的症狀一般較輕。

普萊斯說，急診科的兒科醫生近日被各種病人的護理請求壓得喘不過氣，因病例驟增，各大醫院的常規兒科醫生應接不暇，只好將病患送往急診科，但也影響其他緊急醫療服務的運作，「急診室很多病人其實病情不重，僅是因沒有足夠醫生而被轉移，這導致各部門醫生難以潛心於本來的病患，造成醫療系統的秩序紊亂。」

普萊斯表示，由於護士離職的現象越來越嚴重，在醫療需求不斷增長的同時，專業醫護人員卻不斷減少，「過去幾天內，急診室接診的病患數量比2019年同期多了1至1.5倍，當時已是伊諾瓦醫療系統最忙的階段」，持續的高壓對醫護人員的身心健康也有損傷，「好在所有人仍盡職盡責，以積極正面的態度對待病患，確保醫患共度難關。」

普萊斯說，有新冠疫情 的經驗後，各大醫院現在面對呼吸道病例驟增的情況也不至於兵荒馬亂，但他仍引用維州衛生廳的提醒，告誡民眾目前的趨勢和情況表明，今年可能迎來近幾年最嚴重的流感季，應謹慎防護，及時接種流感疫苗，也要更新新冠疫苗。