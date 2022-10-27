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海軍陸戰隊馬拉松10/30登場 北維州多路封鎖

記者張筠／維州報導
第47屆海軍陸戰隊馬拉松將於30日登場。（海軍陸戰隊馬拉松官網）
第47屆海軍陸戰隊馬拉松將於30日登場。（海軍陸戰隊馬拉松官網）

華府第47屆年度「海軍陸戰隊馬拉松」(Marine Corps Marathon)將於30日舉行，北維州部分區域將執行交通管制；這場盛大的比賽每年都備受世界關注，預計今年比賽當天將迎來適合長跑的絕佳天氣，許多民眾也表示，馬拉松所反映堅忍不拔的精神和軍人們展現的刻苦耐勞形象，在後疫情時代非常激勵人心，期待觀賽。

「海軍陸戰隊馬拉松」由美國海軍陸戰隊成員支持，許多選手在比賽中得以遊歷大華府周邊最具代表性的地標，同時參賽者們也成為大華府民眾眼中的獨特風景。

此比賽幾乎風雨無阻的舉行了47年，但每年比賽當日的天氣仍是最大變數，有時大華府10月末的氣溫會驟降至華氏45度，這對主辦方、參賽者及其家屬、志願者、觀眾等都是極大考驗。

1996年的比賽當天氣溫為華氏82度，是賽事歷史上最溫暖的一天，而1969年為最寒冷的一天，僅有華氏32度，數據顯示，過去30年內大華府10月底的平均氣溫在華氏40度至60度之間，且基本無降雨。

許多選手表示，氣溫華氏40多度且有微風的陰天是最適合長跑的天氣；天氣預報顯示，今年10月30日氣溫在華氏50度左右。

馬拉松賽事將於30日上午7時50分正式開始，起點位於Pentagon、Arlington Memorial Drive與維州110公路交匯附近的區域，選手預備處「Runners Village Gateway」位於Army Navy Drive和South Fern Street上，選手可從Crystal City、Pentagon或Pentagon City三個地鐵站搭乘免費接駁車到預備處。

首都捷運局(Metro)也為該比賽增加地鐵服務，30日當天上午5時啟動運營，且以平時高峰時段的頻次服務，地鐵藍、黃線因維修而暫停的地區將有免費接駁巴士替代。

主辦方也設立了五個觀賽點，包括林肯紀念堂(Lincoln Memorial)、國家廣場(National Mall)附近的博物館、水晶市(Crystal City)地鐵站、海軍陸戰隊紀念堂(Marine Corps War Memorial)等。

北維州阿靈頓郡(Arlington)多條道路將從30日凌晨3時至下午5時封鎖，詳情可查看：https://bit.ly/3TWTWrt

地鐵站 華府 馬拉松

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