華府憲法大廳聖誕音樂會 免費門票11/1在線分送

睽違兩年，美國陸軍管弦樂團年度假日音樂會今年將於12月2日至4日回歸。（US Amry Band提供）

美國陸軍管弦樂團年度假日音樂會將於12月2日至4日，在白宮 隔壁的DAR憲法大廳(Constitution Hall)舉行，共有四場，免費門票將於11月1日上午10時在線分送。

因新冠疫情中斷兩年，「美國陸軍管弦樂團年度假日音樂會」今年重磅回歸，由普爾弗上校指揮美國陸軍管弦樂團，先驅小號和歌手，攜手打造聖誕節 特別版，曲目包含家喻戶曉的古典旋律、膾炙人口的假期選粹，以及經典聖誕歌謠，不只溫馨、趣味，也充滿家的味道與節慶氣氛。

美國陸軍軍管弦樂團每年舉辦系列活動，從國會大廈的夏季音樂會到憲法大廳的冬季聖誕音樂會，樂團通過假日曲風邀請民眾在年終回顧過往，享受音樂的同時與闔家聆聽內心最真誠的聲音。

DAR憲法廳是華府 位於白宮旁邊的音樂廳，大樓建於1929年，1985年被指定為美國國家歷史名勝，也是華府主要的文化中心之一，擁有華府最大的禮堂，每年節日盛典也會佈滿主題燈和精美裝飾品，為民眾提供良好的視覺體驗。

四場聖誕假日音樂會的安排如下：12月2日晚上8時、12月3日下午3時及晚上8時、12月4日下午3時。免費門票將於11月1日上午10時在線分送，有意參與者可登錄https://bit.ly/3D6JlU6，在線索取，贈完即止，每人限領四張票。DAR憲法廳地址：1776 D. Street, NW, Washington, DC。