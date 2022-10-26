再添61輛 蒙郡公校電動校車全美最多

蒙郡公校目標2025年擁有326輛電動校車。（蒙郡公校提供）

馬州 最大的蒙郡公校 (MCPS)近日宣布再增加61輛電動校車，促進該公校系統的清潔目標，MCPS也因此成為全國擁有最多電動校車的公校系統，蒙郡政府官員表示，蒙郡公校系統目標在2035年前實現校車完全清潔，不排放溫室氣體。

蒙郡公校官員與 Highland Electric Fleets, Inc.本周共同宣布此消息，本次增加後，MCPS共有86輛電動校車，蒙郡公校教委主席伍爾夫(Brenda Wolff)表示，推動校車電動化，不僅是應對氣候變暖的必要措施，也是為實現師生和家長們的長期願望，如今MCPS也成為全國榜樣，在清潔能源與公校建設、安全的學生服務等領域上引領全美。

蒙郡公校官員表示，原先的柴油校車在一個正常的上學日共會消耗1萬7000加侖柴油，對環境的傷害深遠且不可逆，蒙郡政府和公校系統目標在2027年前將校車的溫室氣體排放量減少80%，到2035年時減少100%，如今以電動校車取代柴油車，是向該目標邁進的一大步。

Highland Electric Fleets, Inc與蒙郡公校合作，計畫在2025年前共引進326輛電動校車。