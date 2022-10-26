畫家楊先民懷念展 美京藝廊10/29登場

CCACC美京藝廊將從10月29日起推出「畫家楊先民懷念展」。（主辦方提供）

美京華人 活動中心(CCACC)美京藝廊，將於29日下午2時至4時舉行「」開幕茶會，集納各地友人、學生等的收藏畫作，邀民在為期一個月的展覽中懷念這位謙和、純樸又有才華的畫家。

楊先民2011年去世時，曾有華文記者以「我們懷念您！」為題，撰寫人物特寫，敘述他一生在藝術界的成就，並回憶他忠誠、謙遜、熱心及慷慨的為人。時至今日，大華府 地區的友人、學生、粉絲等，將家中收藏的楊先民畫作借出，在CCACC藝廊舉行為期一個月的懷念展。

楊先民的作畫題材廣闊，各種風格都能駕馭，除山水、風景、花草樹木、飛禽走獸外，他對華夏文化及傳統人物風情、生活市集、社會樣貌等也尤為擅長，雖然出國數十年，憑藉入微的觀察及超人的記憶力，畫出極富鄉土氣息、引人回憶的故鄉情景，對畫中人物的表情和肢體語言也有深刻描繪。

楊先民的作畫題材廣闊，各種風格都能駕馭。（主辦方提供）

楊先民的插圖曾被「國家地理雜誌」採用，包括先秦兵馬俑及57民族特寫專輯，此外美國國家公園管理局也特約他為許多景點、花草鳥獸作畫，加深遊客欣賞及心得，美國郵政 總局也聘他為1998年虎年月曆作了13幀插圖。

楊先民因有嚴格的素描基礎，不僅能準確掌握光線和輪廓，還能在瞬間捕捉人物表情和動勢，當年台灣畫壇有如此水準的藝術家可謂鳳毛麟角，他1974年移民來美不久就為中外人士熟知。

楊先民長子曾追憶，父親全神貫注繪畫「寶島新春賽會圖」時曾說，「從我的畫中，即可看到我的人」，他天天作畫，速寫簿也成為他日常生活的紀要。熟知他的朋友也評價，他為人謙和、樸拙真純，身體力行「聖經」裡「愛是恆久忍耐」的教導。

該懷念展展覽將持續至12月2日，藝廊開放時間為每周二、三、五、六中午12時至下午5時，地址：9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。