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韓牌車被偷最多 馬州警方：務必熄火鎖門

記者張筠／馬州報導

天氣漸冷，許多民眾或許會在取餐、購物時，為了方便求快，未熄火或上鎖就離開汽車，甚至將鑰匙留在車內，馬州警方提醒，這不僅會增加汽車被盜的風險，此行為也違反馬州法律，若導致意外，民眾將被罰款且駕照扣分；近期全美和馬州大量被偷車輛為韓牌的Hyundai和Kia。

馬州警方表示，汽車盜竊案近年來不斷上升，馬州平均每49分鐘就有一輛車被偷，近日全美及馬州的犯罪份子更是相中南韓製造的Hyundai和Kia汽車，這兩種品牌2015年至2019年的車型因缺少電子防盜系統，小偷比較容易闖入車內，點火發動偷走車輛，因此從疫情爆發至今就大量被盜。

全美範圍內，今年截至8月31日有約6萬輛Hyundai和Kia汽車被偷，馬州汽車防盜委員會(Maryland Vehicle Theft Prevention Council)給駕駛2016年至2021年Hyundai，以及2011年至2021年Kia汽車的民眾提供以下建議，避免汽車被竊。

購買方向盤鎖，對小偷也有震懾作用；向汽車經銷商購買最新的安全套件，加強防護；停車盡量選擇安全的停車場或車庫，避免幽暗或人煙稀少的地區。

馬州警方也提醒民眾，離開汽車後一定要鎖好車門及窗戶，避免將貴重物品、車鑰匙留在車內，更不可未熄火就離開，根據馬州法律，若汽車無人看管且沒有熄火，車主可能面臨70元罰款，駕照扣一分，若導致事故，則罰款110元，駕照扣三分。

馬州數據顯示，2020年遭竊的1萬600輛車中，有六成都沒有鎖門，一半是鑰匙留在車內，警方表示，有時就是因忽略很基本的常識，或貪圖方便，最終遭不法分子趁虛而入。

汽車 馬州 Hyundai

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