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疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

大華府學生數學英語退步顯著 馬、維州4年級數學降幅全國最大

記者張筠／華盛頓報導
馬州75%八年級生和69%四年級生數學不達標。（馬州教育廳提供）
馬州75%八年級生和69%四年級生數學不達標。（馬州教育廳提供）

華府三地政府24日皆發布美國「國家教育進展評測」(National Assessment of Educational Progress)近日公布的數據，過去三年內，學生整體的數學和英文閱讀成績下滑明顯，而部分學生的退步程度及指標降幅屬於全國最大，亞裔學生的整體成績較穩定。

華府四年級生的數學平均成績下滑幅度為全美最大。（華府公校系統提供）
華府四年級生的數學平均成績下滑幅度為全美最大。（華府公校系統提供）

華府

數據顯示，全國學生的數學退步程度大於閱讀，再度反映新冠疫情的衝擊；相比2019年，華府2022年四年級閱讀達標人數比率下降了八個百分點，四年級和八年級生的數學達標比率分別下降12和十個百分點，不過鑑於市府推動的閱讀教學計畫與教師培訓，八年級的閱讀水平維持不變。

華府四年級生的數學平均成績下滑幅度顯著，「情況堪憂，但不能責怪孩子，而要積極想辦法幫助他們，包括學術輔導以及心理支持」，華府特許學校委員會執行主任戴維斯(Michelle Walker-Davis)說，儘管新冠疫情重創教育，華府公校(DCPS)仍是全美持續發展的教育系統之一。

華府教育總監格蘭特(Christina Grant)說，市府已撥款10億元推動學生成長，包括提供教輔(tutor)，在2022-2023學年和2023-2024學年協助逾8000名學生提高成績，此外市府也推出「Zearn Math」項目，提供數位化的數學課程和教學輔導，並有針對教師的閱讀教學培訓，同時更系統的追蹤學生參與課堂的情況，緩解曠課的問題。

維州

2022年維州成績達標的四年級生比率較2017年下降了近13個百分點，且降幅幾乎為全美平均降幅的三倍，今年只有32%四年級生的閱讀水平達標，2017年該比率為逾43%；此外維州四年級的數學成績與馬州情況一樣，降幅都為全美最大，達標人數比2013年少了12個百分點。

維州州長楊京(Glenn Youngkins)說，學生成績下滑幅度為全國的三倍，但孩子們的夢想沒有下滑三倍，州府將繼續推動各項教育補充資源，扶助學生在後疫情時代奮起直追。

維州2017年有一半的四年級學生數學達標，如今只有38%人達標或優秀；八年級生的數學優秀率也從2017年的40%降至今年的31%，而退步最明顯的為非裔和西語裔學生。

維州教育總監巴洛(Jillian Barlow)說，除了疫情，學生之所以明顯退步，也與前政府放寬測驗標準、降低教育期待有關，「標準下降就不可能有進步」；楊京從上任後也不斷強調提升教育質量、將教育決策權還給家長、增加教育投資等計畫，「旨在抹去過去近20年來，教育不斷被政黨左右的不良情況。」

楊京政府除了提高測驗標準，也與Khan Academy、Schoolhouse.world等教輔平台合作，並撥款20億元支持各地方公校系統，加快學生和教師的疫後恢復。

馬州

馬州四年級和八年級學生的數學和閱讀成績自2013年就持續下降，州教育總監喬杜里(Mohammed Choudhury)說，僅是恢復到疫前的水平已遠遠不夠；全州75%八年級生和69%四年級生數學不達標。

數學和英文閱讀中，非裔和西語裔退步最明顯，亞裔的水平維持穩定，白人學生除了八年級的數學程度下滑，其他各年級各學科成績也基本不變。

喬杜里說，馬州持續推動教育的「馬州未來藍圖」(Blueprint for Maryland’s Future)計畫，必須有創意、大膽設想並綜合多方合作。

除疫情外，維州官員稱學生之所以明顯退步，與前政府放寬測驗標準、降低教育期待有關。...
除疫情外，維州官員稱學生之所以明顯退步，與前政府放寬測驗標準、降低教育期待有關。（維州教育廳提供）

教育總監 華府 維州

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