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國民黨美京分部 11月12日感恩餐敘

馬州訊
國民黨駐美京分部委員顧問會圓滿舉行，訂定11月12日舉行感恩餐敘會。（主辦方提供）
國民黨駐美京分部委員顧問會圓滿舉行，訂定11月12日舉行感恩餐敘會。（主辦方提供）

中國國民黨駐美京分部近日舉行委員顧問會議，討論多項議題，並訂定11月12日舉行感恩餐敘會，慶祝孫中山先生誕辰及128年黨慶，並為台灣九合一選舉加油打氣，歡迎僑眾參加。

本次委員顧問會議由輪值主席丁昌永主持，首先悼念9月16日病逝的顧問吳平；書記楊再生報告黨務，包括海外部主任陳以信與多名黨籍立委、國民黨駐美副代表黃裕鈞、華府四分部負責人等的聚會。

常委陳惠青報告總支部的月例會應允協助籌款、政要蒞訪華府的相關安排等，隨後討論幾項決議：1.即日起由委員輪值主持會議與活動，2.即日起為九合一選舉分頭籌款，協助國內黨籍同志的選舉，3.委員呂思明負責舉辦寒冬送暖活動，委員黎宏文負責網上文宣，4.無法出席會議的委員，請以贊助方式支持委員會。

會上成員們也討論海外藍營支持者關心台灣九合一選情，建議以行動表現，有民眾建言為資深前輩們編印紀念冊、成立紀念館。委員會中將有四人返台投票或助選，此外也有人表示，國民黨不是輸在投票，而是輸在監票開票，望黨部高層重視此問題。

美京黨部計畫11月12日中午12時至下午3時，在馬州新財神大酒樓舉行「感恩餐敘會」，涵括國父孫中山156誕辰紀念、國民黨128年黨慶、為九合一選舉加油打氣。歡迎僑眾參加並為九合一選舉捐款。報名及詳情請洽陳惠青(202)255-8666、楊再生(301)922-8266、管士彥(443)538-5428。

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