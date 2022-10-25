維州選舉籌備出包 逾3萬選民收錯誤通知

11月8日的普選臨近，北維州 多郡市逾3萬選民近日卻收到錯誤的投票 通知，維州選舉官員表示，主要原因與今年重劃分區(redistricting)的事務以及印刷工作的失誤有關，該失誤不影響選民提早投票的資格或方式，只涉及選舉日當天的投票站信息，但仍遭官員批評。

維州選舉官員比爾斯(Susan Beals)說，受影響的郡市為威廉王子郡(Prince William County)和費郡(Fairfax County)的多個地區，包括亨頓市(Herndon)、克里夫頓(Clifton)、維也納市(Vienna)、Occoquan、Quantico、Haymarket、Dumfries等。

由於今年維州重劃分區，州選舉廳給逾600萬選民寄送通知時，弄錯了其中3萬1000多人的信息，也有選民收到的通知不詳盡，比爾斯表示，此失誤與印刷工作有關，由於州府和部分地方政府在重劃分區後未及時更新數據庫，導致印刷混亂，但各地方政府在發現錯誤後立即給受影響的選民寄送了更正信息。

州府公布了各地受影響的選民人數，其中亨頓市和維也納市受影響最大，分別有1萬3387人和1萬2169人被誤導，但此失誤不影響選民提早投票(early voting)的資格或方式，因該信息只涉及選舉日當天的投票站。

雖然此事沒有造成嚴重後果，但轄區為亨頓市的維州參議員Jennifer Boysko及眾議員Irene Shin發表聯合聲明，表達對州府工作的憂慮和不滿，要求比爾斯和州選舉廳立即更正錯誤，並向亨頓市民道歉、解釋原因。

這是維州最近一次選舉工作出包的案例；維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)9月宣布成立「選舉誠信專案小組」(Election Integrity Unit)，由逾20名律師、調查員、律師助理組成，確保選舉的公平公正，該小組將與維州選舉廳及州府執法機構合作，打擊任何試圖干涉或危害選舉的行為。

根據維州非營利政治數據組織「Virginia Public Access Project」的統計，目前維州提早投票的人數已超過2018年的期中選舉 ，但未達到去年涉及州長選舉的程度；今年普選的提早投票通道截至11月5日。