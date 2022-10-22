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首屆「台灣形象展」華府亮相 鎖定美市場需求

記者張筠／華盛頓報導
首屆「2022年美國台灣形象展」在華府登場，從元宇宙、電動車、醫療保健、網路通訊、運動樂活等方面展示台灣亮點。（記者張筠／攝影）
首屆「2022年美國台灣形象展」在華府登場，從元宇宙、電動車、醫療保健、網路通訊、運動樂活等方面展示台灣亮點。（記者張筠／攝影）

首屆「2022年美國台灣形象展」近日在華府雷根大廈舉行，鎖定美國市場需求，展示五大產業成果和研發進展，並舉辦「智慧移動」和「創新醫療」兩大論壇，加深台美交流，現場還有特色台灣小吃及手工文創展品，三天展覽共吸引近8500人次。

本次展覽涉及的五大產業包括元宇宙、電動車、醫療保健、網路通訊、運動樂活，以「沉浸未來」和「健康鍛鍊日常」兩大主題推出各種體驗館和展區，70多件獲獎的台灣精品吸引美台官民瀏覽、體驗，包括創新和獨具設計感的運動、醫療、遊戲等產品，其中最受歡迎的為將VR體感連動與元宇宙概念結合的飛輪器械，讓使用者在運動的同時能遨遊欣賞台灣美景。

結合人工智慧的生物醫療技術展區也吸引多人駐足，尤其新冠疫情後民眾更注重健康，對醫療技術的研發也更關注，台中榮民總醫院推動整合智慧平台，促進不同資料庫的匯總，以此推廣基層診所雙向轉診與垂直轉銜，讓就醫更便利；人工智慧的整合也將提升個人化治療的精準度，不僅提供更個性化的診斷與治療建議，還能有效預測重症患者未來的健康數據，更合理的分配醫療資源。

會展以「沉浸未來」和「健康鍛鍊日常」兩大主題推出各種體驗館和展區。（記者張筠／攝...
會展以「沉浸未來」和「健康鍛鍊日常」兩大主題推出各種體驗館和展區。（記者張筠／攝影）

美國商務部次長拉戈(Marisa Lago)在開幕致詞中表示，聯邦政府致力於美台行業領導間的合作，台灣作為美國貿易夥伴以及直接投資來源，對美國經濟的影響非凡，美台從去年就洽談建立「美台技術貿易暨投資合作架構(TTIC)」，如今的「台灣形象展」就是良好證據。

本次展覽共有83家台灣企業參加，包括鴻海、台積電、技嘉、光寶等，十大展館包括台灣精品館、智慧車輛館、生技醫療館、5G與智慧城市館、元宇宙體驗館、台灣文化形象館、台灣觀光形象館、台灣美食館、台灣工藝與設計館、海洋生態旅遊館。

除了各產業展覽，現場還有台灣特色的民族舞蹈，以及珍珠奶茶、鹽酥雞等特色小吃。（記...
除了各產業展覽，現場還有台灣特色的民族舞蹈，以及珍珠奶茶、鹽酥雞等特色小吃。（記者張筠／攝影）

元宇宙 投資 人工智慧

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