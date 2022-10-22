讓牠免於病痛…華府國家動物園 17歲公獅安樂死

17歲的盧克因出現許多病症，19日被安樂死。（國家動物園提供）

華府 國家動物園 (National Zoo)21日表示，17歲的非洲公獅「盧克」(Luke)因年老出現許多健康問題，19日被安樂死，牠是近一個月內在國家動物園去世的第二隻獅子，9月26日「盧克」的伴侶，18歲母獅「納巴別」(Nababiep)也因生病被安樂死。

「盧克」2016年出現右前腳不適，偶爾跛足，隨後又被診斷出椎間盤突出，但為避免併發症，動物園沒有為「盧克」做手術 ；今年10月初，動物管理員發現「盧克」瘦了17.6磅，嚴重脫水且食欲不振。

在健康檢查後，動物園發現「盧克」肝臟中存在若干囊性腫塊，其中幾個也已滲入脊椎，綜合評估後，獸醫表示「盧克」的健康狀況已非常糟糕，決定19日將其安樂死，讓牠免於更多疼痛。

「盧克」2005年生於南非的一家私人動物保護區，2006年10月因繁殖研究來到華府國家動物園，當時屬於北美最具遺傳價值的獅子之一。

「盧克」伴侶18歲的「納巴別」9月26日也因患有諸多疾病而被安樂死，兩隻獅子一共生了五隻幼崽，分別被送到美國不同的動物園來養育繁殖，成為非洲獅的代表；「盧克」和另一隻母獅「希拉」(Shera)育有八隻幼崽，民眾可從監控錄像中觀察「希拉」和幾隻小獅子的生活。

貓科動物管理員沙佛伊(Craig Saffoe)說，「盧克」是名副其實的「山中之王」，牠的基因遺傳後代，非洲獅屬於動物中的領袖，「盧克」的精神也將保留在獅群中，並曾被百萬名遊客見證，雖然牠如今已去世，但相信許多人仍將記得牠。

目前由人類照顧的非洲獅，平均壽命中位數為17年。