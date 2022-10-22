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雲門舞集甘迺迪中心上演「十三聲」展現台灣街頭活力

記者張筠／華盛頓報導
林懷民(二排右三)1973年成立華語社會第一個當代舞團雲門舞集。蕭美琴(二排右四)稱每位舞者都是活的藝術。（記者張筠／攝影）
林懷民(二排右三)1973年成立華語社會第一個當代舞團雲門舞集。蕭美琴(二排右四)稱每位舞者都是活的藝術。（記者張筠／攝影）

雲門舞集抵達全美巡演第四站，20日在華府甘迺迪中心(Kennedy Center)上演經典舞作「十三聲」，藝術總監鄭宗龍表示，能讓國際觀眾欣賞亞洲獨特的顏色、聲音、肢體語彙，從舞蹈中洞察台北的街頭活力，令他激動難忘，且睽違近三年重啟海外演出，正逢甘迺迪中心50周年紀念，也給雲門舞集的巡演增添別樣記憶。

鄭宗龍2016年創作「十三聲」，以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，結合宮廟祭典、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音、色彩、俚俗和肢體語言結合，他表示自己所住的萬華地區有很多廟宇，從中發覺藝術養分，希望能藉舞蹈將古老的文化記憶呈現給國際。

鄭宗龍說，「十三聲」是早期街坊鄰居給萬華街頭藝人的稱號，「十三」有「眾多」之意，「一個表演者可以演藝多種聲音、肢體動作」，他結合母親所述，回憶兒時，「街上形形色色、人來人往的情景、獨特的宮廟聲音，一切元素融為一體，像電影院一般」，想把記憶中的感覺呈現在舞蹈中。

鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，將台灣獨有的聲音、色彩、俚俗和肢體語...
鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，將台灣獨有的聲音、色彩、俚俗和肢體語言結合，創作「十三聲」。（記者張筠／攝影）

甘迺迪中心主席魯特(Deborah Rutter)看完演出後深受感動，「好的作品會激發人思考幕後創作者的心思，甚至好奇他的人生經歷，想了解其內心，這是藝術的可貴和成功之處」，她也驚嘆於舞者們剛柔並濟的肢體表演，「如此精彩的演出想必有日以繼夜的累積」，感謝舞團展示舞蹈的魅力。

魯特說，20日正是甘迺迪中心啟動2022年舞蹈季的日子，「有雲門舞集為我們揭開序幕，吸引國際目光，實屬榮幸」；雲門舞集創始人林懷民說，今年正逢甘迺迪中心50周歲，而明年雲門舞集也將迎來半百紀念。

1973年林懷民打算成立舞團，「我爸爸說，舞者是偉大的藝術家，從事充滿生命力的職業。而我媽媽勸阻失敗後說，若要做，就要努力；若足夠努力，將來有一天便可登上甘迺迪中心的舞台」，如今這已是雲門舞集第四次來到甘迺迪中心。

雲門舞集20日以「十三聲」演出揭開甘迺迪中心2022年舞蹈季的序幕。（記者張筠／...
雲門舞集20日以「十三聲」演出揭開甘迺迪中心2022年舞蹈季的序幕。（記者張筠／攝影）

台灣駐美代表蕭美琴也在演出後表示，雲門舞集每位舞者都是活生生的藝術，展示台灣的活力、想像力和創意，為他們向國際展示台灣的多元面向而驕傲，「雲門舞集1973年成立時，是台灣第一個職業舞團，也是華語社會第一個當代舞團，如今仍是台灣門面」。

雲門舞集20日至22日連續在甘迺迪中心帶來三場演出，鄭宗龍表示，明年計畫到新加坡、歐陸等地巡演。

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