國家聖誕樹點燈 免費門票10/25發放

今年華府國家聖誕樹點燈儀式將在11月30日舉行。（國家公園管理局提供）

一年一度的國家聖誕樹點燈(National Christmas Tree Lighting)儀式將在11月30日於總統公園(President’s Park)登場，今年正逢第100屆，國家公園管理局將在10月25日放出免費門票，通過樂透邀請幸運民眾到現場慶祝並感受節日氣氛。

國家聖誕樹點燈儀式始於1923年，由美國第30任總統卡爾文·柯立芝(Calvin Coolidge)創立，此後成為年度傳統，包括由美國總統點亮樹上聖誕燈飾的儀式，以及來自全國各地的音樂表演，自前總統羅斯福(Franklin Roosevelt)以來，每年總統都會在點燈儀式上演講，自1954開始，此儀式標誌長達一個月的「和平盛會」，全國民眾在聖誕樹電量後一起迎接聖誕節 和新年的到來。

今年的儀式將在11月30日晚舉行，限量的免費門票將以樂透形式發放，想要參與門票抽獎的民眾可從10月25日上午10時註冊參與(https://bit.ly/3eNNRyB)，或致電(877)444-6777加入，樂透通道將在11月1日上午10時關閉，國家公園管理局11月8日將宣布幸運名單。

總統公園將在12月2日向公眾開放，持續至明年1月1日，民眾將可觀賞壯麗的國家聖誕樹，行走感受「和平之路」(Path of Peace)，該道路兩邊有象徵各州和地區學校的58棵大樹。