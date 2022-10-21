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華府提案促環保 2024年商家須設回收箱

記者張筠／華盛頓報導

華府市議會近日表決通過一項提案，旨在促進城市環保及塑膠袋回收，要求所有商家從2024年開始在門口設置回收箱，並清楚分類，鼓勵民眾正確回收，減少資源浪費或環境污染，該提案目前在等候市長包瑟(Muriel Bower)簽署通過。

華府此前允許民眾將可回收物品整理好放在路邊，讓專業人員處理，但實際操作中，許多民眾因沒有正確回收或妥善分裝，導致廢物處理機器堵塞，反而更不利環境安全，也增加回收人員的工作量。

支持該提案的華府市議員瑪麗切爾(Mary Cheh)表示，若要回收，就必須有明確的規定及可行的渠道，不僅要普及正確的回收方法，也要讓回收更便利，幫助民眾養成好習慣。

為控制塑膠袋使用量，華府2010年起對塑膠袋收費，是全美最初執行此政策的地區之一，隨後馬州和維州的許多郡市也效仿，推動環保，鼓勵消費者使用購物袋；儘管如此，華府每年仍消耗大量塑膠袋，去年市府收到近200萬元的塑膠袋費用，相當於華府市民一年共使用4000萬個塑膠袋。

華府市議員表示，在未收塑膠袋費用以前，華府市民每個月使用2200萬個塑膠袋，因此如今的狀況已是一大進步，且市府也用塑膠袋的收入推動許多環保活動，包括資助大華府河流保護、綠色能源的基礎建設、垃圾回收處理服務、環保教育計畫等。

不過華府官員說，控制塑膠袋用量後，還需進一步規範回收，否則環保效果不明顯，該提案規定商家須在正門100呎內設置回收箱，且要清晰可見、便於使用，除了回收塑膠袋，該回收箱也要分類不同的塑膠製品，包括塑膠包裝紙、泡沫包裝(bubble wrap)、塑膠信封等，以此普及回收常識；華府目前已有部分商家執行此事。

該提案已在市議會表決通過，正在等待市長包瑟簽署，若通過，將從2024年開始執行。

華府目前的住宅垃圾回收率僅有25%，遠低於附近許多郡市，馬州人口多元的蒙郡(Montgomery County)該數據將近60%；華府現正推行「零污染」(Zero Waste)的目標，計畫在2032年將住宅垃圾回收率提升至80%。

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