半杯清茶社講座 詳解老年失智、阿茲海默症

左為羅遠，右為邱衛喬。（主辦方提供）

華府半杯清茶社近日舉辦老年失智及阿茲海默症醫學 健康講座，邀請博士羅遠和醫生邱衛喬詳解阿茲海默症(Alzheimer’s Diesease，簡稱AD)，包括歷史、病因、發展階段、症狀、診斷治療、預防護理等，近百位民眾參與。

從事阿茲海默症等老年疾病研究逾20年的羅遠，現任職於國家衛生研究院(NIH)老齡化研究所，邱衛喬是波士頓大學醫學院教授，專注於阿茲海默症病理和藥物開發。

她們在講座中表示，AD的發展過程和分期主要包括：雖無明顯症狀但已有病理變化、輕度認知障礙、出現短期記憶障礙的早期輕度AD；產生嚴重記憶障礙、精神行為異常、幻覺、自理困難等症狀的中期中度AD；以及失去語言和認知能力、生活完全不能自理的晚期重度AD。

AD的診斷和綜合評估包括心理評估、家族史及遺傳基因檢測 、生物標記檢測等，其中生物標記檢測有助於早期診斷，血液中生物標記的檢測是未來發展方向之一，該方式取樣更安全方便。此外還有數字化跟蹤，通過手機app、運動手環等軟件跟蹤運動行為模式、交流方式、結合生物指標變化來分析疾病發生的可能性及程度。

兩位講員也介紹通過改善飲食、睡眠、體育鍛鍊、腦力訓練等，增強腦健康、降低AD風險的方法，目前已有千人以上的數據證明，控制血壓血脂、地中海式飲食、體育運動都可減低AD風險。

講員們也呼籲亞裔志願者參與臨床試驗和大腦捐贈，為病理研究、藥物開發、疾病診斷及預防提供更符合不同族裔的特性。參與AD臨床試驗詳情：https://bit.ly/3yWLFvM，https://bit.ly/3TBPSN1。