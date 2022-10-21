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全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

記者張筠／華盛頓報導
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

個人理財網站「WalletHut」近日公布「全美最佳美食城市」榜單，首都華府總分排名第13，其高檔餐廳的可負擔性為全國第一，此外華府餐廳的多元性、美食專賣店和特色咖啡廳人均數量也在全國名列前茅。

近年來愛好美食的民眾越來越多，許多人也將探索美食視為日常生活不可或缺的一部分，自詡為「美食愛好者」(foodie)，但近兩年由於通貨膨脹，美食探索的成本逐漸升高，全美餐廳的平均價格上升8%，日常超商(grocery store)的價格也增長了8.3%。

「WalletHub」網站因此根據29個單項，為全國逾180座城市評分，排出「全美最佳美食城市」榜單，評比單項包括民眾日常食品採購開銷、城市人均餐廳數量、商家多元性、高檔餐廳的可負擔性及便利程度、特色咖啡廳、路邊小吃和甜點商家的數量等。

結果顯示，綜合排名第一的為俄勒岡州的波特蘭(Portland)，第二、三名分別為佛羅里達州的奧蘭多(Orlando)和邁阿密(Miami)，華府總分排名第13，是大華府地區唯一衝進全國前15的城市。

全美最佳美食城市 資料來源：WalletHub網站
全美最佳美食城市 資料來源：WalletHub網站

華府在部分單項中也表現突出，其「高檔餐廳的可負擔性及便利程度(affordability & accessibility)」為全國第一，此外人均餐廳數量是全美第15，被許多美食愛好者認為是一座對食客很友好的城市。

華府也擁有許多特色食品店、咖啡廳、茶坊，食物和飲品也覆蓋多國風情，在探索美食的安全性上，華府的得分也名列前茅，接種新冠疫苗的民眾比率為全國前40。

大華府地區其他表現優異的城市包括馬州巴爾的摩(Baltimore)和哥倫比亞(Columbia)，兩城市分別排名全國的第85和第129名。

全美前15名城市中，加州所占數量最多，共四個，其次為佛州，有三個城市排名前15。

美食 華府 咖啡

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