維州阿靈頓郡Uber駕駛撞店起火 出事前身體不適未挨告

維州 阿靈頓郡的愛爾蘭酒吧餐廳Ireland’s Four Courts Club，今年夏天發生事故，一輛載著乘客的Uber轎車突然衝進該餐廳，導致15人受傷，警方表示該司機在撞車前有緊急醫療需求，車輛失控實屬意外，因此該司機不面臨任何指控。

該案件發生於8月12日傍晚近7時，一輛從Courthouse路向北行駛的車輛，突然撞入Wilson Boulevard 上的Irelan’s Four Courts Club餐廳而後起火，最緊急時火勢達12至15呎高，且有刺鼻氣味；該事故至少造成15人受傷，其中九人送醫，肇事司機和乘客一度面臨生命危險，如今所有傷者都已出院。

阿靈頓警方表示，該事故並非故意所致，司機在意外發生前出現緊急的醫療需求，不涉及酒駕，事後肇事司機也非常配合調查，現不面臨任何指控。

受損餐廳Ireland’s Four Courts Club的業主卡希爾(Dave Cahill)表示，Uber公司很快完成了相關調查，讓餐廳可立即展開重建工作，期間社區民眾也非常支持，GoFundMe 網站顯示，目前該餐廳已募到逾9萬5000元。

附近商家雖然在該事故中受到一定程度的影響，業主們也不無驚嚇，但關鍵時刻仍伸出援手，為Ireland’s Four Courts Club員工提供工作機會，幫助他們維持正常生活。