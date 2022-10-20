我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

維州阿靈頓郡Uber駕駛撞店起火 出事前身體不適未挨告

記者張筠／維州報導

維州阿靈頓郡的愛爾蘭酒吧餐廳Ireland’s Four Courts Club，今年夏天發生事故，一輛載著乘客的Uber轎車突然衝進該餐廳，導致15人受傷，警方表示該司機在撞車前有緊急醫療需求，車輛失控實屬意外，因此該司機不面臨任何指控。

該案件發生於8月12日傍晚近7時，一輛從Courthouse路向北行駛的車輛，突然撞入Wilson Boulevard上的Irelan’s Four Courts Club餐廳而後起火，最緊急時火勢達12至15呎高，且有刺鼻氣味；該事故至少造成15人受傷，其中九人送醫，肇事司機和乘客一度面臨生命危險，如今所有傷者都已出院。

阿靈頓警方表示，該事故並非故意所致，司機在意外發生前出現緊急的醫療需求，不涉及酒駕，事後肇事司機也非常配合調查，現不面臨任何指控。

受損餐廳Ireland’s Four Courts Club的業主卡希爾(Dave Cahill)表示，Uber公司很快完成了相關調查，讓餐廳可立即展開重建工作，期間社區民眾也非常支持，GoFundMe網站顯示，目前該餐廳已募到逾9萬5000元。

附近商家雖然在該事故中受到一定程度的影響，業主們也不無驚嚇，但關鍵時刻仍伸出援手，為Ireland’s Four Courts Club員工提供工作機會，幫助他們維持正常生活。

維州 Boulevard GoFundMe

上一則

為認屍做準備? 德州家長不滿學校預存學童DNA與指紋

下一則

H-E-B布蘭諾開店 附設德州烤肉

延伸閱讀

擴充師資 維州「成為教師」互動網站吸人才

擴充師資 維州「成為教師」互動網站吸人才
費郡公校招募教職 與巴巴多斯推合作項目

費郡公校招募教職 與巴巴多斯推合作項目
大華府房產交易放緩房價漲3.3% 維州福斯教堂市漲近20% 幅度最大

大華府房產交易放緩房價漲3.3% 維州福斯教堂市漲近20% 幅度最大
維州阿靈頓餐廳周 提供多元美食 持續至10.24

維州阿靈頓餐廳周 提供多元美食 持續至10.24
屋崙亞裔Uber司機遭搶 2嫌得知他來自尼泊爾 掏槍搶錢奪車

屋崙亞裔Uber司機遭搶 2嫌得知他來自尼泊爾 掏槍搶錢奪車

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
方碧蓮失蹤已經超過三天，家人心急如焚。(家人提供)

下月將臨盆 芝華婦突然失蹤逾3日 家人心急如焚

2022-10-13 10:13
美股17日與 18日相繼大漲，投資專家表示，從10月中旬到年底，股市基本看好。（路透）

專家：若無黑天鵝 股市抄底機會來了

2022-10-19 12:35

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」