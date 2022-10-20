全美通膨排行榜 馬州巴爾的摩都會區排第5

全美通貨膨脹率創40年來的新高，馬州巴爾的摩都會區排名第五，通脹率達10.2%。（記者張筠／攝影）

個人理財網站WalletHub近日公布最新研究，排名全美各大都會區和城市的通貨膨脹 水平，結果顯示馬州巴爾的摩都會區排名第五，通貨膨脹率達10.2%，而華府 ─維州阿靈頓都會區的平均在全國排名第21，屬於通膨較不嚴重的地區。

美國平均通貨膨脹率在今年稍早時達9.1%，創40年來的新高，主要原因包括持久未完的新冠疫情、俄烏戰火延燒、勞動力緊缺、供應鏈緊縮、民眾在疫情期間持續不斷的消費等，聯準會正試圖提高利率以降低通貨膨脹，大華府今年依然有平均達6.5%的通膨率。

WalletHub根據勞工部的消費者物價指數 (Consumer Price Index)，綜合排名全美23個大都會的通膨情況，今年9月全國通膨率上升了0.4%，消費者物價指數比去年同期增長了8.2%。

消費者物價指數是專門用來反映與民眾生活相關的產品及勞動服務價格的指標，可以呈現各地民眾在日常食物、能源、醫療服務、住房等方面的開銷。

報告顯示，全美通膨最嚴重的是亞利桑那州的鳳凰城(Phoenix)─梅薩(Mesa)─史考次岱爾(Scottsdale)，該都會區通膨率達13%，第二、三名分別是喬治亞州的亞特蘭大都會區和佛羅里達州的邁阿密都會區，通膨率分別為11.7%和10.7%。

馬州巴爾的摩(Baltimore)─哥倫比亞(Columbia)─道森(Towson)都會區是通膨率(10.2%)排名全美第五的大城市，德州達拉斯(Dallas)和休士頓(Houston)的通膨率也都將近10%，分別排名全國第六、七名。

大華府人口聚集的華府─維州阿靈頓─亞歷山卓市都會區，平均通膨率為6.5%，消費者物價指數比兩個月前降了0.2%，屬於通貨膨脹較不嚴重的地區。