我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

全美通膨排行榜 馬州巴爾的摩都會區排第5

記者張筠／華盛頓報導
全美通貨膨脹率創40年來的新高，馬州巴爾的摩都會區排名第五，通脹率達10.2%。（記者張筠／攝影）
全美通貨膨脹率創40年來的新高，馬州巴爾的摩都會區排名第五，通脹率達10.2%。（記者張筠／攝影）

個人理財網站WalletHub近日公布最新研究，排名全美各大都會區和城市的通貨膨脹水平，結果顯示馬州巴爾的摩都會區排名第五，通貨膨脹率達10.2%，而華府─維州阿靈頓都會區的平均在全國排名第21，屬於通膨較不嚴重的地區。

美國平均通貨膨脹率在今年稍早時達9.1%，創40年來的新高，主要原因包括持久未完的新冠疫情、俄烏戰火延燒、勞動力緊缺、供應鏈緊縮、民眾在疫情期間持續不斷的消費等，聯準會正試圖提高利率以降低通貨膨脹，大華府今年依然有平均達6.5%的通膨率。

WalletHub根據勞工部的消費者物價指數(Consumer Price Index)，綜合排名全美23個大都會的通膨情況，今年9月全國通膨率上升了0.4%，消費者物價指數比去年同期增長了8.2%。

消費者物價指數是專門用來反映與民眾生活相關的產品及勞動服務價格的指標，可以呈現各地民眾在日常食物、能源、醫療服務、住房等方面的開銷。

報告顯示，全美通膨最嚴重的是亞利桑那州的鳳凰城(Phoenix)─梅薩(Mesa)─史考次岱爾(Scottsdale)，該都會區通膨率達13%，第二、三名分別是喬治亞州的亞特蘭大都會區和佛羅里達州的邁阿密都會區，通膨率分別為11.7%和10.7%。

馬州巴爾的摩(Baltimore)─哥倫比亞(Columbia)─道森(Towson)都會區是通膨率(10.2%)排名全美第五的大城市，德州達拉斯(Dallas)和休士頓(Houston)的通膨率也都將近10%，分別排名全國第六、七名。

大華府人口聚集的華府─維州阿靈頓─亞歷山卓市都會區，平均通膨率為6.5%，消費者物價指數比兩個月前降了0.2%，屬於通貨膨脹較不嚴重的地區。

通貨膨脹 指數 華府

上一則

麥金利公園蓋冷藏倉庫 居民擔心污染危害古蹟

下一則

建設芝加哥 啟動2年20億投資計畫

延伸閱讀

英國9月通膨重返至10.1% 食品價格升幅創42年新高

英國9月通膨重返至10.1% 食品價格升幅創42年新高
個人通膨率 因居住地區消費模式變數有異

個人通膨率 因居住地區消費模式變數有異
馬州蓋城嘉年華 華府佛光會答謝警察

馬州蓋城嘉年華 華府佛光會答謝警察
最新調查：灣區收入中位數降幅 全美都會區之冠

最新調查：灣區收入中位數降幅 全美都會區之冠
布朗斯維爾都會區 德州開銷最低

布朗斯維爾都會區 德州開銷最低

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
方碧蓮失蹤已經超過三天，家人心急如焚。(家人提供)

下月將臨盆 芝華婦突然失蹤逾3日 家人心急如焚

2022-10-13 10:13
美股17日與 18日相繼大漲，投資專家表示，從10月中旬到年底，股市基本看好。（路透）

專家：若無黑天鵝 股市抄底機會來了

2022-10-19 12:35

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」