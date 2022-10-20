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華府地鐵銀線直達IAD機場 最快感恩節開通

記者張筠／華盛頓報導
大華府地鐵銀線直通IAD機場的服務，預計最快將在今年感恩節前夕開通。（記者張筠／攝影）
大華府地鐵銀線直通IAD機場的服務，預計最快將在今年感恩節前夕開通。（記者張筠／攝影）

華府首都捷運局(WMATA)近日宣布，若安全檢測順利過關，7000系列車廂能重回服務，地鐵銀線直通杜勒斯國際機場(IAD)的服務最快將在今年感恩節前夕啟用，不過部分官員擔憂，這些車廂仍有瑕疵，存在隱患，表示不應急於推進。

首都捷運局表示，地鐵銀線的擴建工程已基本完成，目前已準備好在11月中旬投入使用，預計可為感恩節旅遊旺季分擔運輸壓力，大華府鐵路安全委員會(Washington Metrorail Safety Commission)將於21日確認7000系列車廂的安全性能，並確認地鐵軌道運行證照。

去年10月12日，地鐵藍線發生脫軌事故，首都捷運局檢查後將發生事故的7000系列車廂撤回停用，隨後數月，大華府地鐵服務面臨許多延誤和車廂擁擠的問題；如今首都捷運局官員表示，已全面檢測7000系列車廂的各項功能，有數據支持其安全性，目前雖然仍有上百輛車廂在維修，但逾300輛通過質檢的車廂已準備好重回使用。

首都捷運局總經理克勞克(Randy Clarke)表示，新增的銀線路段原計畫在10月啟動，目前所有流程也都按計畫進行，不過由於銀線服務覆蓋華府、維州費郡、勞登郡等地區，並連結IAD機場，需要各地方政府及運輸機構合作並驗證授權，因此仍需時間。

首都捷運局表示，若7000系列車廂全部通過授權，未來黃線的翻新和維修工程完成後，這些車廂也將用於補充黃線服務。

雖然數據顯示7000系列車廂已足夠安全，質量提升，可恢復運輸服務，但仍有官員說，首都捷運局的歷史紀錄顯示，逾80輛7000系列車廂曾有「輪軸位移」(wheel migration)的問題，因此擔心存在隱患，建議進一步觀察，不要急於重回使用。

為確保大華府捷運服務的安全性，大華府鐵路安全委員會每4天檢查一次紅、綠、黃線的服務，對此首都捷運局抱怨，檢查頻率過高，讓地鐵工作人員無法負荷。

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