呼吸道病例激增 國家兒童醫院擱置非緊急手術

兒科醫生建議家長及時為兒童更新新冠和流感疫苗接種，並保持良好防疫習慣。（取自國家兒童醫院官網）

華府國家兒童醫院(Children’s National Hospital)近日提醒民眾，由於兒童病例激增，多數與呼吸道疾病相關，部分非緊急(non-urgent)手術 和治療服務將相應擱置，建議家長，若染疫兒童症狀不嚴重，應先諮詢家庭醫生，在家靜養，避免醫療資源耗盡。

國家兒童醫院表示，近日急診和住院人數增加，主要是病毒性呼吸道感染疾病和流感的病例上漲，儘管院方已調配醫療資源和人力，醫院也幾近負荷，尤其冬季臨近，預計短期內病例仍將持續增長。

對此，院方將優先處理緊急、有生命危險的病例，非緊急病例的手術和醫療服務會相應滯後，醫療人員也建議家長尋找其他專業機構的協助，「此決定並非給孩子們的健康和生命分等級，而是考慮到現實情況，需務實的控制、分配醫療資源，避免醫療系統超負荷，導致更危險的狀況」，國家兒童醫院兒科醫生科伯斯(Sarah Ash Combs)建議，若孩子生病，家長可首先向家庭兒科醫生尋求建議，及時獲得專業服務，也幫大醫院分擔壓力。

科伯斯說，多數家庭兒科醫生都有緊急問診渠道，民眾在醫生下班後仍可致電尋求專業的醫療幫助，尤其新冠疫情 後，遠程問診服務(telehealth)逐漸成熟，若情況緊急，護也可將病患推薦到更大的醫療機構。

科伯斯說，在新冠疫情和流感疊加的情況下，感染風險越來越大，「咳嗽、低燒等症狀都算常見，若沒有出現呼吸困難，都可在家靜養觀察」，科伯斯建議民眾，引導患病兒童補充大量水分並多休息，發燒可吃非處方藥緩解。

她表示，孩子感染出現症狀其實意味著免疫系統在工作，「這是身體機能和免疫系統正常的表現」，家長無需過度擔心，不過若孩子呼吸困難，需盡快就醫檢查，避免導致暈眩、昏迷等更嚴重的情況。

科伯斯表示，我們不可能完全避免呼吸道疾病，但從過去近三年的經驗看，戴口罩、勤洗手、保持社交距離都是很有效的緩解辦法，建議家長和兒童重新養成防疫習慣，保護自己和他人健康，也為醫療系統減負。

目前滿6個月以上的所有兒童及成人都可接種新冠疫苗和流感疫苗 ，科伯斯建議家長及時為孩子們更新疫苗接種，尤其在流感傳播迅速的季節，一個家庭若有一個病例，則全家染疫的概率會大大升高。