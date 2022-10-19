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台灣之光 首位台裔蕭美琛榮登發明家名人堂

記者王福權／維州報導
登上美國發明家名人堂的首位台裔科學家蕭美琛。（取自美國發明家名人堂官網）
登上美國發明家名人堂的首位台裔科學家蕭美琛。（取自美國發明家名人堂官網）

由聯邦政府專利局創立、運作的「國家發明家名人堂」(National Inventors Hall of Fame)，近日公布2022年入選名單，包括兩名華裔，其中精專於工業化學的蕭美琛是首位入選的台裔科學家。

國家發明家名人堂旨在表彰對人類社會和經濟進步有重大貢獻的科學家，截至今年已有603人入選，包括蘋果公司創辦人賈伯斯。

數十年埋首研究實驗的蕭美琛(Margaret Wu)是第一位登上該名人堂的台裔科學家，也是繼個人電腦先驅王安、分子束磊晶發明者卓以和、OLED之父鄧青雲之後，與抗彎曲光纖發明者李明軍，同年進入此名人堂的華裔人士；蕭美琛認為「對於懷有抱負、想貢獻一己之力讓社會更好的年輕女性而言，科學家、工程師絕對是最佳職業選擇」。

蕭美琛15歲考上台北科技大學時，聽從母親建議，成為台灣最早投身石化領域的女性之一。她1980年代發明的新合成基礎油，成為目前最常用的合成潤滑油基礎油，是美孚一號機油中關鍵成分，在跑車、風力發電機等民生、工業設備中都能使用，保護引擎且減少油耗，對環境大有益處。

2002年她升為埃克森美孚全球研究與工程中心資深科技顧問，有該公司最高技術頭銜，也是該公司首位有此頭銜的女性。

蕭美琛與名人堂名牌牆合影。（美國發明家名人堂）
蕭美琛與名人堂名牌牆合影。（美國發明家名人堂）

國家發明家名人堂博物館通過互動展覽展示603名入選者的故事和發明，該館位於維州亞歷山卓市老城區(Old Town)，是象徵「革新與發明」的地標建築，也適合親子教育參觀。

博物館完全免費，開放時間為每周一至周五上午10時至下午5時，周六上午11時至下午3時。地址：600 Dulany St, Alexandria, VA 22314。詳情：https://bit.ly/2N4gUM9

博物館 華裔 教育

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