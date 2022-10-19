費郡公校招募教職 與巴巴多斯推合作項目

大華府地區乃至全美在新冠疫情後持續面臨教師短缺問題，維州 最大的費郡公校 系統(FCPS)為緩解此情況，近日推出與加勒比海巴巴多斯(Barbados)教育部 門的合作項目，試圖從該島吸納人才，為公校的發展擴充可能性，同時也為有意從事教育工作的外國民眾提供機會。

根據費郡公校教育總監雷德(Michelle Reid)向公校教委會發送的信件，費郡公校推動此合作旨在擴大教師招聘的範圍，這是大華府地區公校系統為擴充師資力量的最新動作，雷德表示，費郡公校有兩名教師，1995年從巴巴多斯來美，追求美國夢，如今已成為美國公民，且在教育領域有可觀成就，受到他們人生故事的啟發，公校官員因此決定發展合作機會。

費郡公校與巴巴多斯教育官員已制定初步計畫，大致分為三階段，目前的第一階段為宣傳普及，費郡公校官員將深入了解巴巴多斯的教育系統及教師工會，費郡公校也已於9月開放巴巴多斯民眾的申請通道，將持續開放至明年3月，兩地教育官員也計畫每月討論新聘教師到費郡後的各項轉換及適應細節，確保整個合作順暢且可負擔。

第二階段暫定為2023年6月至2024年6月，兩地將進一步落實招聘工作的細節，費郡公校也將完善基礎設施，包括給新進教師提供住房援助等，2024年6月之後兩地將開展教師交換項目(exchange program)，促進教育人才的互動和學習。

有意申請費郡公校崗位的教育從業者必須持有維州教育廳(VDOE)認證的學位和成績單證明，並要有維州政府發放的相關證照，也要有可合法在維州工作的證明。