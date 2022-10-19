擴充師資 維州「成為教師」互動網站吸人才

維州教育廳近日推出「成為教師」互動平台，吸引教育人才。（取自維州政府官網）

維州 教育廳(VDOE)為擴大教師招聘，近日通過聯邦政府提供的100萬元新冠紓困金 ，啟動「成為教師」(Become a Teacher)的社交平台宣傳項目，包括普及教育工作的福利和職業發展機會，並用多媒體呈現教師能給學生的生命帶來多大改變。

該宣傳項目主要為一個互動測試(https://bit.ly/3D7dy6w)，帶領用戶逐步了解在維州成為教師的每一個步驟，包括如何考取證照，不同的教育背景有多少具體的發展方向，各教育崗位的前景如何，此外該網站也提供多元信息，包括職業轉換流程、外州教育人員許可證申請及認證、高校的教師培訓計畫等，吸引所有有潛力、有興趣的民眾成為維州教師。

該網站也提供包括財政支持等方面的資源，列舉州級和地方政府提供的各項激勵措施，還有維州各郡市的互動式地圖，讓民眾了解各地區的教育現況和就業機會；州府表示，該社交平台的宣傳運動主要是由聯邦政府提供的100萬元新冠紓困金支持。

維州教育總監 巴洛(Jillian Balow)表示，維州政府為解決師資不足的問題，正在推行一個名為「扭轉乾坤(Turning the Tide)」的長遠教育藍圖，而「成為教師」這一社交平台運動是其中的一部分，州府計畫的其他方式包括與現任教師、有計畫轉換職業的民眾、教育專業的學生面試，了解各群體的需求和水平，以此更好的幫助他們與維州各地的學校和課堂匹配，「維州的目標是讓每一個孩子都有專業教師來培養。」